遠距教學成效差！家長志工聯盟支持因地制宜停課

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全志盟理事長吳福濱說，主張全面停課，其實是一個錯誤的看法，對學生跟家長都不利，包括從去年開始的遠距教學，國中以下的成效很差，專心程度不足；社經地位在後70%，國中以下在家上課，家長幾乎都必須請假陪同，誰來關心他們的經濟狀況，沒有收入怎麼過生活；明後天有20萬個學生參加國中教育會考，要求政府必須做到更完善的防護措施，否則會考之後，學生的確診數一定會暴增。
他說，因地制宜停課較適宜，若縣市確診數較少，教師數目足夠，就應繼續實體課程，若教師確診數多，上課將造成困擾，那麼全校停課是必要的。
另外，有媒體報導，部分縣市宣布全面停課，但國立高中職主管機關不同，要向教育部報備，出現「一縣兩制」狀況。教育部今天澄清，在考量兼顧保障學生受教權、維護健康安全及家長需求前提下，學校停課及相關防疫措施，可依所在地縣市政府規定辦理。
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