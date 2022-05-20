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遠距教學成效差！家長志工聯盟支持因地制宜停課

▲全國家長教育志工聯盟今（20）日指出，停課遠距教學成效差、家長又須請假陪伴，支持教育部現行規定，由各縣市、各校因地制宜停課。（資料照／台北市政府提供）
▲全國家長教育志工聯盟今（20）日指出，停課遠距教學成效差、家長又須請假陪伴，支持教育部現行規定，由各縣市、各校因地制宜停課。（資料照／台北市政府提供）

記者李琦瑋／台北報導

2022-05-20 14:33:15

停課新制惹議！教團、青年團體日前呼籲教育部儘速宣布全面停止高中以下學校的實體課程，待疫情趨緩再恢復。全國家長教育志工聯盟今（20）日指出，停課遠距教學成效差、家長又須請假陪伴，對雙薪家庭來說是沉重的負擔，支持教育部現行規定，由各縣市、各校因地制宜停課。

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全國家長教育志工聯盟表示，有做過簡單的調查，5成以上家長不希望全國停課，家長們認為去年起的遠距教學，學習成效比不上實體，特教生學習更困難，且城鄉差距大、設備不足等，許多家長必須請假陪伴，造成「薪水族」生活困難，「這是部分經濟優勢家庭必須體諒，以及政府必須關注的問題」。

全志盟理事長吳福濱說，主張全面停課，其實是一個錯誤的看法，對學生跟家長都不利，包括從去年開始的遠距教學，國中以下的成效很差，專心程度不足；社經地位在後70%，國中以下在家上課，家長幾乎都必須請假陪同，誰來關心他們的經濟狀況，沒有收入怎麼過生活；明後天有20萬個學生參加國中教育會考，要求政府必須做到更完善的防護措施，否則會考之後，學生的確診數一定會暴增。

他說，因地制宜停課較適宜，若縣市確診數較少，教師數目足夠，就應繼續實體課程，若教師確診數多，上課將造成困擾，那麼全校停課是必要的。

另外，有媒體報導，部分縣市宣布全面停課，但國立高中職主管機關不同，要向教育部報備，出現「一縣兩制」狀況。教育部今天澄清，在考量兼顧保障學生受教權、維護健康安全及家長需求前提下，學校停課及相關防疫措施，可依所在地縣市政府規定辦理。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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