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陳正祺率團訪立陶宛　台立首屆次長級對話

▲經濟部政務次長陳正祺應立陶宛經創部次長Jovita Neliupšienė的邀請，將於25日率產官研一行共24人，赴立陶宛訪問。（圖／翻攝自Pixabay圖庫）
▲經濟部政務次長陳正祺應立陶宛經創部次長Jovita Neliupšienė的邀請，將於25日率產官研一行共24人，赴立陶宛訪問。（圖／翻攝自Pixabay圖庫）

記者鄭妤安／台北報導

2022-05-20 14:46:24

台灣於2021年11月18日正式成立「駐立陶宛台灣代表處」，台立雙方自此之後展開密切的經貿交流。經濟部國際合作處今（20）日表示，政務次長陳正祺應立陶宛經創部次長Jovita Neliupšienė的邀請，將於25日率產官研一行共24人，赴立陶宛訪問。除了舉行首屆台立次長級經濟對話、產業合作做談話，同時也會建立高層交流平台，並針對產業領域，包半導體、雷射、電動車、生技等議題探討合作方向。

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2021年10月，台灣曾籌組「中東歐經貿考察團」共66人赴訪立陶宛，今年3月我國更跨部會組成專家團再度訪立，規劃雙方的合作方向。此次三天訪問期間將安排多項活動，包括首屆台立次長級經濟對話、會晤相關部會高層、台立產業合作座談會、見證我國林口新創園與立陶宛投資局簽署新創合作MOU、參訪電動巴士廠以及接受專訪。

經濟部表示，希望藉由產官研交流活動，共同發掘雙方產業合作利基，全面深化與立陶宛經貿連結。雙方在堅持相同的民主自由理念下建立更加穩固的夥伴關係，打造具韌性的民主供應鏈。

此外，陳正祺將率新創團隊參與立陶宛規模最大的新創展，讓台灣新創與中東歐新創生態圈對接，以提升我國新創企業的能見度與競爭力。本次新創展台灣共有5家入選該展競賽，將於展覽當天站上舞台與來自世界各國的團隊競爭，讓國際投資人看見台灣新創實力。而此行陳正祺也將順道訪問比利時，拜會歐盟相關單位。

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