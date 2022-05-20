驚喜！嚴正嵐祕嫁樂手老公 520宣布生下兒子「寶寶」
恭喜嚴正嵐（Vera）升格新手媽媽！嚴正嵐和吉他手伍晴川交往多年，5月5日登記結婚，5月初時誕下愛子「寶寶」，身長47公分，重2755克，哭聲很宏亮！嚴正嵐表示：「一切是最好的安排！隔幾天剛好過母親節了！」原本預產期是5/23，有幫「寶寶」看日子，也預備了剖腹的打算，5/16生日的她，也有想會不會同一天出生？沒想到兒子那麼心急想看父母，「近38週就趕著來報到！」正嵐欣慰說：「胎兒是非常適合自然產的大小，過程意想不到的順利，醫生到後大概用力了三回，寶寶就出來了！」嚴正嵐還謝謝「寶寶」的貼心，這也真的是520最好也最佳的情人。目前一家三口都在月子中心，非常「速洗」（舒適），只是苦了家中長輩們，依院方規定因疫情無法探視，老人家們照三餐靠視訊看孫子，暫時看得到、抱不到，但全家族都籠罩在喜氣洋洋裡！
嚴正嵐今（5/20）在社群Po出當媽的消息，讓所有人訝異於她的「超前部署」，嚴正嵐宛如裝了「里程加速器」，快跑三級跳！疫情近三年來，打亂很多事，大家都被影響，她反而利用這個機會悄悄完婚並升格當媽，原來過著幸福生活的嚴正嵐，是在某天跟瞿友寧導演開會時，討論她手上的一些工作規劃，導演突然問起有成家的打算嗎？嚴正嵐一驚說：「我也沒想太多，好像年紀也差不多到了，當然也會考慮有自己的baby...」結果瞿導一句：「妳最好現在就給我生出來！」讓這一切順理成章地加速，雖然「愛在瘟疫蔓延時」，但堅定想懷愛情結晶的嚴正嵐，即刻看中醫調理身體，沒想到就這麼順利懷孕了。
嚴正嵐說「寶寶」給她的「禮物」不只是提早報到，為了給baby最好的營養，她也自修營養學，開始學習做菜，整個孕期下來，廚藝突飛猛進，此外，她懷孕時努力走路、深蹲，醫護驚訝於她很會腹式呼吸，讚她非常懂得用力。另外，親友也都說她皮膚變得非常好，容光煥發，讓正嵐對新生命的到來充滿感恩！
嚴正嵐形容兒子呱呱落地的當下，由先生親手剪下臍帶，她並遵循醫生指示趕緊把孩子放到胸口，這樣可讓「寶寶」擁有安全感，自己一直沒落淚，取而代之的是驚訝和喜悅，還問：「真的可以接了嗎？放到我手上滑溜溜的...」嚴正嵐有子萬事足，雖產後眉毛變淡、掉頭髮也甘之如飴，還幽默說：「沒關係，我頭髮太多！」此外，親餵母乳的嚴正嵐，充滿母愛光輝地說：「寶寶雖然不得要領，卻很認真地在吸乳汁，求生意志很強。」很多圈內好友、閨密們不只借她擠乳器，還給她接手很多二手育嬰用品，還沒出生就有很多美女乾媽，還有自告奮勇要當保母的，讓正嵐很感動！正在坐月子的她，預計產後復出就立刻有滿檔的工作等著她，包括電影拍攝、影集《愛的混混》宣傳，當然還有歌迷引頸期盼的新專輯。（編輯：楊穎軒）