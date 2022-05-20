新任檢察長今上任　瞄準選舉查賄強力執法

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司法院秘書長林輝煌致詞提到，明年上路的《國民法官法》需要審、檢、辯三方的法律人培養與素人法官的溝通能力，大家需要額外的付出，他向一、二審的法官、檢察官、律師與輔助人員表達敬意，希望新制能贏得國民的信賴。
蔡清祥表示，去年檢察長交接時，曾提出開創檢察新文化的理念，也就是「專業導向」、「品德第一」、「用心領導」、「創新思維」，期許檢察長應以專心、專注、專責的態度，帶領同仁實踐新文化。
另外，蔡也提出7大工作目標，第一點就是要各檢察署充分準備好國民法官新制，已挑選、鼓勵優秀檢察官加入公訴組，而偵查組也應配合新制，加強偵查蒐證、熟悉起訴書格式的變更、強化偵查與公訴檢察官交流機制、加強與司法警察溝通。
其餘6項工作目標，包括：落實執行毒品贓證物管理、內勤案件運用遠距視訊、尋覓適當的性侵害刑後強制治療處所、針對民俗繞境強勢壓制聚眾暴力犯罪、打擊妨害綠能產業犯罪、完善規劃九合一選舉查察工作。
在查賄選方面，蔡清祥表示，離11月26日九合一選舉不遠，已擬具嚴防假訊息、嚴辦境外資金、阻止滲透來源介選等面向的工作綱領，各檢察機關應結合檢警調政風的整體力量，做好查賄部署策略、反賄選宣導活動；他說，自己不是很贊成舉行大型選舉查察宣導活動，積極偵辦才是最有效的宣導，才能對有心人士產生嚇阻作用。
另外，依照釋字799號，性侵害刑後強制治療應與一般受刑人區隔，蔡清祥表示，目前有45人收治於台中監獄培德醫院，且須在2023年12月31日前移到適當的醫療處所，鼓勵各地檢察長積極洽詢適合的強制治療處所，避免違法執行疑慮。