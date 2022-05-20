防疫險每日理賠5千萬　富邦產還有百萬件在途未入件 

富邦產險近來因防疫保單核保及理賠引發爭議，富邦金控今（20）日舉行線上法說會，也公布富邦產險防疫保單最新承保及理賠數字，從去（2021）年5月至今年4月底止有效件數231萬件，保費收入42.8億元，已理賠件數1.8件共7.1億元，但還有100萬件還在途未入件，目前每日賠付金額約5千萬元，每件理賠金額約3.5萬至4萬元，理賠損失率約15%。
富邦產險統計，目前有效件數從去年5月1日至今年4月底共231萬件，簽單保費42.8億元，今年5月至今核保來看，已核保15萬件，另還有100萬件還在途進件審核中，而且都是續保件，不是招攬新件，主要基於服務既有保戶考量，預估隨著保單陸續到期，今年第3季有效保單大概可降至155萬件。
至於理賠情況，富邦產去年至今年4月底已理7.1億元，理賠件數1.8萬件，反映直接損失率差不多在15%。富邦金也表示，防疫險相關賠及提存準備也已反映在4月損益，4月單月實際賠付1.4億元、0.4萬件，4月也提存準備金2.8億元，包括賠付準備有已報未決及已發生還未報案件，從5月前2周來看，賠付3.9億元、1.1萬件，每日理賠金額約5千萬元左右，每件理賠金額約在3.5萬至4萬元。
對於未來賠付預期，富邦金表示仍要看疫情發展趨勢、防疫政策及理賠認定基礎的釐清，針對已報及未報5月都有可能會增加提存準備，預估每月會提存，每月也會公告每月賠付金額。