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蒲亭小女兒交新男友？外媒起底與「澤倫斯基」同姓

▲蒲亭的小女兒卡特琳娜，因父親揮軍入侵烏克蘭，也遭受國際制裁。（圖／翻攝自衛報）
▲蒲亭的小女兒卡特琳娜，因父親揮軍入侵烏克蘭，也遭受國際制裁。（圖／翻攝自衛報）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2022-05-20 15:06:58

俄羅斯總統蒲亭發動對烏克蘭的入侵行動後，包含他自己在內，身邊不少親近的人都受到制裁，而他則是猛批親西方的俄國人，心態上沒有與俄羅斯站在同一陣線。然而，近日卻有外媒踢爆，蒲亭小女兒卡特琳娜（Katerina Tikhonova）的現任男友，是旅居德國多年的芭蕾舞者伊戈爾，2人育有1女，就連伊戈爾的姓氏澤倫斯基（Igor Zelensky），也因與烏克蘭總統一樣而引發討論，儘管伊戈爾與近日紅遍國際的烏國總統其實毫無瓜葛。

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綜合《衛報》等外媒報導，卡特琳娜2017年與前夫離婚後，在2017至2019年期間，曾密集飛往德國慕尼黑超過50次，搭乘的是由國家付錢的包機，並由老爸的頂級維安體系陪同。卡特琳娜逗留西歐的熱情程度，似乎與蒲亭譴責的「人渣和叛徒」寡頭相去不遠。

在2020年春季，從莫斯科飛往慕尼黑的旅行檔案中，發現1名2017年出生的女童，以及1名男子護照。孩子的姓名沒有被透露，但男子的名字則是伊戈爾。

報導指出，小女孩應該就是蒲亭未曾公開過的孫女，伊戈爾則是女童的父親，也就是卡特琳娜的伴侶，他從2016年起擔任德國前巴伐利亞邦立芭蕾舞團藝術總監，平時與卡特琳娜分居俄國和德國2地，在今年4月因「個人家庭因素」卸下職務，外界推測可能與不願譴責蒲亭入侵俄羅斯有關。
 

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