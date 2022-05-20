中醫無痛針灸和中藥　輔助遲緩兒不慢飛

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家長尋求臺中醫院中醫科協助後，醫師利用無痛雷射針灸及口服中藥輔助，在幾週的規律治療後，早療老師也發現小瑋的口語表達有逐漸增多，且較主動表達自己的想法，雖比起同齡兒童仍有落差，但也突破了治療的瓶頸期。
衛福部臺中醫院中醫科醫師鄭惟仁表示，不同於西醫系統的早期療育，中醫用來協助兒童發展遲緩的方式以口服中藥及針灸治療為主。口服中藥會選用風味較佳、藥性平和且副作用較少的藥材，如人參、川芎、菖蒲、枸杞等，用以保護神經並促進腦部活化。
穴位活化腦部 針灸治療有效
針灸治療則會藉由刺激頭皮的穴位來活化腦部，若孩子害怕疼痛，會以「無痛雷射針灸」來取代。根據最新的隨機雙盲試驗研究指出，持續接受雷射針灸治療6週後，能顯著提升自閉症兒童的語言理解、表達與社交互動能力，加上雷射針灸不會有疼痛感，從過往經驗顯示孩子都有一定的接受度。
鄭惟仁醫師建議，遲緩兒的早療課程一定要及早接受並完整治療，若遇到進展的瓶頸，也可搭配中醫的早療法相輔相成，尤其口服中藥及針灸治療皆與西醫的早期療育不衝突，若孩子能夠接受，建議兩項方法都可嘗試。
幫忙早療孩兒 中西醫可並進
鄭惟仁醫師提醒，遲緩兒的治療與一般疾病不同，家長需要付出極大的恆心與毅力。中醫的早療也需要長時間的配合，依臨床經驗而言，建議可先嘗試3個月的療程，如果反應良好，再趁勝追擊，持續治療到各項能力逐漸追上同齡兒童為止；但若反應不明顯也不需要灰心，再尋找其他的早療課程做個別加強即可。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53810
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