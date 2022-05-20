台南體育盛世風雲再現 全運會乙級聯賽台南小將屢傳佳績

台南市各運動項目代表好手及運動團隊，在 111 年全國學生運動乙級聯賽及其他代表性體育競賽紛傳佳績，市長黃偉哲於今 (20 日 ) 在市府接見並表揚選手，期許選手們再接再厲，更造佳績。黃偉哲表示，運動員優異表現需要本身的天賦與努力、家長的支持、教練的悉心指導，當然更要有南市府局、處的全力支援，他期許運動選手們努力不懈、自我超越，為自己、為學校、為台灣爭取榮耀。

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教育局體育處表示，台南子弟佳績不斷，長榮大學王晨佑去年全大運因雙腿抽筋錯失破紀錄機會，歷經一年整訓，今年 5 月初參加全大運男子組十項全能比賽，以 7655 分改寫「亞洲鐵人」古金水於民國 75 年締造 7599 分紀錄，中間整整相隔 36 年，難能可貴,。王晨佑也締造出個人最佳成績，並取得杭州亞運門票，成為 16 年來我國首位進軍亞運的十項全能選手。

此外，新化高工短跑好手魏浩倫，在台灣時間 19 日晚間，參加世界中學生運動會，與隊友洪孟隆、曹廣鈞、林仲威在男子異程接力中，魏浩倫在第一棒 100 公尺展現他的強項實力，為台灣順利搶下金牌，再次讓南市田徑實力在世界發光。

▲黃偉哲勉勵六信高中橄欖球隊再接再厲，再造歷史新猷（圖／記者林怡孜攝，2022,05,20）

今年也是台南市學校運動團隊實力大爆發的一年， 110 學年度學生乙級聯賽中，中山國中拿下籃球項目國中男生組亞軍及國中女生組第 5 名。排球項目則由台南高工及學甲國中分別獲得亞軍，而台南高工更是創下隊史以來最佳成績紀錄。壘球項目國中組由台南市壘球重點發展學校土城高中（國中部）及仁德國中包辦冠亞軍。台南市的基層運動選手，在各具代表性的體育競賽中奪下好成績，優秀的表現值得喝采。

值得一提的是持續深耕橄欖球運動的六信高中橄欖球隊，在今（ 111 ）年全國橄欖球錦標賽，雖僅獲得殿軍，但球隊抱持不放棄的精神，持續每日苦練，終於於全國七人制橄欖球錦標賽擊敗其他強隊，奪下亞軍，重返榮耀。六信高中董事長徐國潤表示，六信高中橄欖球隊成軍近一甲子，多次為橄欖球錦標賽的常勝軍，感謝選手們的努力，今年總算不負眾望獲得亞軍佳績，未來也將積極培育國內外許多優秀選手，奪得更優異的表現。