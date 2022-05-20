台南體育盛世風雲再現 全運會乙級聯賽台南小將屢傳佳績

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教育局體育處表示，台南子弟佳績不斷，長榮大學王晨佑去年全大運因雙腿抽筋錯失破紀錄機會，歷經一年整訓，今年5月初參加全大運男子組十項全能比賽，以7655分改寫「亞洲鐵人」古金水於民國75年締造7599分紀錄，中間整整相隔36年，難能可貴,。王晨佑也締造出個人最佳成績，並取得杭州亞運門票，成為16年來我國首位進軍亞運的十項全能選手。
此外，新化高工短跑好手魏浩倫，在台灣時間19日晚間，參加世界中學生運動會，與隊友洪孟隆、曹廣鈞、林仲威在男子異程接力中，魏浩倫在第一棒100公尺展現他的強項實力，為台灣順利搶下金牌，再次讓南市田徑實力在世界發光。
今年也是台南市學校運動團隊實力大爆發的一年，110學年度學生乙級聯賽中，中山國中拿下籃球項目國中男生組亞軍及國中女生組第5名。排球項目則由台南高工及學甲國中分別獲得亞軍，而台南高工更是創下隊史以來最佳成績紀錄。壘球項目國中組由台南市壘球重點發展學校土城高中（國中部）及仁德國中包辦冠亞軍。台南市的基層運動選手，在各具代表性的體育競賽中奪下好成績，優秀的表現值得喝采。
值得一提的是持續深耕橄欖球運動的六信高中橄欖球隊，在今（111）年全國橄欖球錦標賽，雖僅獲得殿軍，但球隊抱持不放棄的精神，持續每日苦練，終於於全國七人制橄欖球錦標賽擊敗其他強隊，奪下亞軍，重返榮耀。六信高中董事長徐國潤表示，六信高中橄欖球隊成軍近一甲子，多次為橄欖球錦標賽的常勝軍，感謝選手們的努力，今年總算不負眾望獲得亞軍佳績，未來也將積極培育國內外許多優秀選手，奪得更優異的表現。
台南市體育處表示，112年台南市將承辦全國運動會，除了持續投入選手培訓及照顧外，亦成功爭取到中央經費1億7千萬整建各競賽場館，希望打造更優質友善的訓練環境，使台南競技體育更加茁壯，期許台南市在112全運會拿下更多獎牌，再譜歷史新頁。