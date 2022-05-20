桃園地方炸鍋　萬美玲：朱立倫要找到議長好好談

國民黨主席朱立倫突襲提名前行政院長張善政參選桃園市長，引發地方反彈，不僅桃園議會議長邱奕勝怒退群組、多位市議員也傳出「拒見」黨中央及張善政。國民黨在地立委萬美玲今（20）日表示，解鈴還須繫鈴人，朱立倫整合地方意見領袖的速度要快，天涯海角都要找到議長，拿出誠意好好談，絕對沒有自然而然、放著不管，時間弭平就會好的這件事。
萬美玲接受廣播專訪時表示，黨中央突襲徵召非常離譜、時間點也令人錯愕，邱奕勝是地方的大家長、黨中央在提名這件事沒有尊重他，他心裡一定不舒服，邱同時也是國民黨桃園市黨部主委，後續還需要借重其力量操盤。
對於黨中央認為時間還早、會自然弭平傷痕？萬美玲直言，不可能有自然這件事，要去努力，黨中央整合地方意見領袖的腳步要快，根據最新民調，包含羅智強、呂玉玲、魯明哲和她本人都贏民進黨人選，代表藍軍在桃園很有優勢，但若四分五裂，個人表現再好也沒有用，這是團隊戰，主席要拿出大智慧。
萬美玲認為，藍營對選情不要這麼悲觀，無論如何還是要往前走，但解鈴還須繫鈴人，朱立倫出國前最重要的就是把這件事做好，主席要拿出誠意，好好跟議長、立委及意見領袖溝通，只要主席願意，相信議長會顧全大局，只要主席善加處理，呂玉玲也是個很nice的人，相信她不會脫黨參選。