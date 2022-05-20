尚無增資需求！富邦金總座喊沒輸不起、一定盡理賠責任
富邦產險因銷售防疫保單引發爭議，在Google Maps上更被網友惡搞改為「富邦產險輸不起總公司」，也被一顆星評價湧入灌爆。富邦金控總經理韓蔚廷今（20）日在線上法說會上表示，大家誤會了，富邦產險本身還有3、400億元，資產也有1300億左右，富邦金本身也有8千多億淨值，對所有保戶，「我們一定會盡理賠責任」，而且以目前掌握的資訊來看，目前產險還沒有增資需要，如果有這需要，金控也會增資產險，讓富邦產險能夠穩健、健康的持續經營。
富邦產險也說明，目前防疫保單從去年1月簽單至今年4月底，總保費46.7億元，4月底理賠7.1億元，損失率15%，4月已決賠款1.4億元，4月提的未決賠款準備金及未報賠款準備金2.8億元，5月前2周實際理賠近4億元，每日賠款約5千萬元左右，每件理賠金在3.5至4萬元。
富邦產險也預估，疫情高峰期會落在5、6月，防疫政策改變從「清零」到「共存」，尤其未來更可能走向「以篩代隔」，這都影響未來賠款發展趨勢，目前產險公會與金管會也在訂定理賠指引，對未來理賠案會有影響，整體看來過高峰期後，趨勢就會下降，要等5、6月會比較清楚理賠損失狀況，產險目前公布的財報都還有獲利。