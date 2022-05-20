高雄今新增7440確診　陳其邁提醒確診者客廳、廚房勿共用

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中央流行疫情指揮中心今天公布高雄市新增7525例確診，扣除85例轉銜案件數，新增7440例。其中，隔離期間陰轉陽1294例、外縣市旅遊史175例、密切接觸者5716例（同住親友2326例、餐飲娛樂870例、職場校園1928例、高風險場域592例），新案疫調中255例。
陳其邁表示，目前屬社區流行型態，若家中有人確診，同住家人風險增加，居家隔離也要做好，一人一室分清楚，離開房間到客廳都要戴上口罩，用餐盡量回到自己房間，切勿共餐，否則等同未居隔，讓感染蔓延至全家。
陳其邁也指出，疫情不只飛沬傳染，接觸也有感染風險，居隔防疫措施仍要做好，尤其是廚房可用酒精、漂白水針對接觸過、用過都要加強清消。
衛生局簡任技正潘炤穎表示，衛生局簡任技正潘炤穎表示，今日確診者中，陽轉有1294人、匡列2357人，因症就醫確診有1789人。密切接觸者中，同住家人1407人佔最大宗，其次是職場1311人，兩者互有消長，可見目前社區傳播鏈在同住家人與職場間互相傳播和影響。顯示市長強調 同住家人隔離期間風險必須在加護裡重視注意 清消戴口罩不二法門。
潘炤穎也說，從密切接觸者5716分析，同住親友最大31.3，校園風險 職場最多，連幾日同住家人與職場分別在消長之間，目前看來社區傳播都是在同住家人與職場互相傳染影響，接下來可能學校停課期間，小朋友或在校學生大部分在家，有關居隔間陽轉越多，如果在社交風險上限縮，也就家裡大人在這期間盡量限制自制不要有太多社交風險，同住家人將可獲保障。
這裡提醒 同住家人65以上在確診者結構上有上升 從之前不到9% 現在11.6% 同住家人65以上中重症高風險 如果家裡有長者 拜託市民多加留意 一定在家要落實清消和戴口罩。
衛生局長黃志中表示，高雄市醫療量能，至今天上午11點止，居家照護者2萬7504人、入住集檢所279人、加強防疫旅館51人、住院584人，目前負壓及專責病床總床數1906床、空床數1295床、約67.9%，加強型防疫旅館的總床數有484床，空床數434、約89.7%。
陳其邁也認為，過去變種病毒，南部並無較大的社區傳播，相對現在Omicron疫情擴散，對南部不利，需累積到一定程度，確診者康復才會有抗體；陳其邁也坦言因65歲以上同住家人感染增加，高齡也屬危險因子，家戶、長輩感染比例增加，對整體疫情不利。
稍早，陳其邁今天在議時也表示，高雄市65歲以上高風險族群，只要快篩陽，不必等PCR的結果，在診所即可直接開立抗病毒藥物，至於，一般民眾快篩陽就趕快到快篩陽門診去做PCR，高雄和其他縣市不同，每一個確診個案在高雄市都有指派專責醫師。
教育局表示，原先規劃5歲至11歲兒童可施打BNT疫苗，國小學童則安排在校園內及中施打，但目前因處於疫情高峰之下，高中以下學校將停課一周，施打排程延後到5月30日之後，詳細時程將與衛生局妥善安排後再行公布。
此外，因21日為國中教育會考，目前國三生有176人染疫無法參加考試，居隔中及自主防疫的考生有361人，將會安排在第二類備用試場進行考試。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。