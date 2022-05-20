重複感染成常態？陳時中：可能性很大！以後像流感每年來
中央流行疫情指揮中心今（20）日公布國內新增85761例COVID-19確定病例，分別為85720例本土個案及41例境外移入。國內疫情持續嚴峻，而國外有專家已在展望未來，預言新冠病毒可能會持續突變，以後重複感染恐成常態。對此，指揮官陳時中表示「可能性很高」，認為疫情未來可會變得像流感一樣每年來，每年都有不同的病毒株，要施打不同的疫苗。
對於國外專家認為感染Omicron的患者有可能在今年內就會再度確診，甚至可能會重複感染3、4次，專家更預估未來隨著病毒持續突變，重複感染恐成為新常態，疫情幾年內都不會完全消失。
對此，陳時中直言「可能性很高」，指出病毒每次突變後的強弱也不同，但只要病毒不斷突變，突變的差異性夠大、夠快，那未來可能就會像流感一樣，每年都有不同的流行病毒株，要針對去施打不同的疫苗。不過陳時中也強調，現在討論這些都只是預測，但因為新冠病毒屬於RNA病毒，變異的情況大，所以這樣發展的「可能性是有的」。（編輯：倪浩軒）
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