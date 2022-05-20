黃子佼和孟耿如差19歲愛得剛好！幸運找到靈魂伴侶

剛度過50歲大壽的黃子佼，演藝圈生涯走過不少風風雨雨，他曾因為感情話題跌落谷底，但沒有就此退縮，靠著努力不懈的精神，在主持界闖出自己的一片天，更在2020年新冠疫情期間，以144場記者會、22場春酒、5場尾牙活動以及節目主持等工作，個人演藝年收入進帳約3千萬元。出道33年，如今黃子佼終於找到心中的靈魂伴侶孟耿如，也順利升格當爸爸，有女萬事足。





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▲黃子佼（左）與孟耿如婚紗照。（圖／大鵬傳播提供）

疫情打亂許多人的人生布局，黃子佼與孟耿如可謂是疫情下，犧牲最大的「新人」了！被疫情影響的關係，兩人婚禮一波三折，從婚宴變家宴，再從家宴變取消，黃子佼直言：「真的有些可惜！」雖然看不到孟耿如從紅毯上走出來的感動，但兩人感情依然甜蜜，黃子佼感性說：「我們很會享受兩人世界，不會覺得膩，這真的很珍貴 ，我很喜歡、很幸福、很幸運，遇到這樣的終身伴侶。」





去年接受《NOWnews今日新聞》專訪，談到愛情之道，黃子佼坦言，兩人沒什麼特別的，不開心就講出來，該吵就吵，吵完很快就合好，最重要是有共同興趣，願意彼此分享，每天有聊不完的話，不會覺得無聊，「有時候人很奇怪，一停下來就會胡思亂想，通常又會往不好的方向想！」因此把時間過得很充實飽滿，也是一種談戀愛的方式。





▲黃子佼（左）、孟耿如相差19歲，相處卻非常融洽。（圖 / 黃子佼臉書）

兩人年紀差了19歲，戀情曝光後，一直都是外界矚目的焦點，黃子佼透露，雖然孟耿如年齡比他小，但卻比自己成熟，許多事情，對方比他還懂，像是水果要不要放冰箱等生活瑣事，他都需要求助孟耿如，坦言：「我很早進社會，我對很多事物的理解、生活的常識，真的很遜，甚至有點幼稚。」而他認為彼此雖然年紀差距大，但心智年齡卻交會在相等的位置，這些都是外界所看不見的，他認為人的實際年紀跟心智年紀絕對不對等，所以能找到靈魂伴侶相當幸福，兩人的靈魂思路，在價值觀、愛情觀、人生觀都有著相似的想法，「我懂一些事情，她也懂一些事情，所以我可以教她一些，她也可以教我，這是最可貴的。」





人生起起落落，充滿著酸甜苦辣，每個人總會經歷過低潮期，對黃子佼來說，演藝人員的低潮特別容易被看見、放大，常常會被網友戲謔：「藝人是不是很容易離婚？」他表示，自己就跟凡人一樣，會感到脆弱、無助，難免也會經歷打擊、攻擊、魔鬼的誘惑抑或是對自己的放逐、自信心崩盤，但他認為在這樣的過程中， 要有向上的決心。





熬過低潮期，黃子佼有兩個方法，第一就是借助寵物的力量，照顧狗狗分擔很多他的焦慮與日常，加上會有一種使命感，「我必須為另外一個生命負責。」第二個方法是培養多元的興趣，其生根後，能重新找回一些自信心。黃子佼表示，當然也不能辜負貴人，還有就是從以前到現在，最大的理念是「以和為貴」，他認為以和為貴比較容易翻轉命運，倘若凡事都要反擊，反而會比較辛苦，雖然當下說了很多過癮、帶有發洩情緒的言語，但最後彼此之間的口業，可能還是會影響將來重新走上舞台的軌跡。





▲孟耿如生了！黃玉米18分鐘順利卸貨。（圖／孟耿如臉書）

身為公眾人物，不免戀情時常被關注，黃子佼看得相當坦然，認為：「被許多人關注就是被許多人祝福。」其實一開始被拍到兩人的互動時，也是彆扭，到後來逐漸釋懷，兩人可以大方手牽手，逛市場、市集、看展覽、做公益，整個過程花了7、8年時間。當然也不免被問到「 什麼時候要生孩子？」黃子佼笑說，自己身為主持人，也常以同樣問題打擾藝人，輪到自己被問同樣題目，合情合理。





至於婚姻是愛情的墳墓嗎？黃子佼表示，自己從戀愛走婚姻，其實變化不大，彼此的好、壞習慣，早已摸透透，婚姻對兩人而言，就是承諾，也是給大家的一個承諾。結婚後，實際的交流沒有改變，心裡卻多了份踏實感，他相信很多夫妻也有一樣的感受。



