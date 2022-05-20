提升北榮防疫量能　洪萬傳慈善基金會捐萬份快篩試劑

台灣疫情持續升溫，預估月底將進入高峰，醫護不只要面對染疫風險與龐大照護壓力，更是中重症患者生命的最終防線。為提升醫院防疫量能，維護醫護人員及病患安全，財團法人台北市洪萬傳慈善基金會今（20）日捐贈1萬份快篩試劑给台北榮民總醫院，提供醫護人員及民眾防疫所需，也期盼能拋磚引玉，提醒社會大眾保護自己的同時，一起守護為我們守護生命的第一線人員。
洪萬傳慈善基金會董事長洪士琪表示，看到榮總在醫療量能緊縮的情況下，仍動員上百位醫、藥、護、檢及行政人員，投入中正紀念堂防疫急門診，這份苦民所苦、急民所急的精神，讓他想起在榮總服務超過20年、一生從事醫療救濟志業的醫生父親洪文棟，始終堅持無私奉獻、竭力救治社會大眾的初衷，而他身為醫護家屬，更能體會醫護人員的辛苦。
因此，他在疫情關鍵時刻，懷著感謝與敬意，也秉持父親為了紀念祖父洪萬傳先生而創辦基金會的公益理念，立刻安排捐贈快篩試劑給榮民總醫院，希望能為防疫盡一份心力。
台北榮民總醫院院長陳威明在捐贈儀式上也回贈感謝狀。陳威明指出，醫院是守護人民健康的專職機構，也是防疫與抗疫的終極防線，感謝洪萬傳慈善基金會的公益善舉，與醫院一同守護人民的健康。
洪士琪也呼籲，減輕醫護負擔最好的方法就是保持自身健康，落實防疫規範，勤洗手、戴口罩，保持社交距離，保護自己也保護家人，全民齊心，攜手平安共度疫情。