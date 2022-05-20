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居隔單推新制！接觸者隔離證明、請假規定　最新QA一次看

▲指揮中心宣佈，取得居隔單有新制，未來不再卡卡。《NOWnews今日新聞》針對常見問題整理成QA問答懶人包，圖為居家隔離關懷包示意圖。（圖／讀者提供）
▲指揮中心宣佈，取得居隔單有新制，未來不再卡卡。《NOWnews今日新聞》針對常見問題整理成QA問答懶人包，圖為居家隔離關懷包示意圖。（圖／讀者提供）

編輯中心/綜合報導

2022-05-20 17:24:58

本土疫情嚴峻，連日新增數萬人確診，確診後除了擔心身體狀況外，隨之而來的居隔單／隔離通知書／居家隔離證明也成為民眾痛點，永和區公所就因為時常有民眾不滿遲未領到居隔單，情緒失控叫囂，讓區公所一個禮拜內就報警6、7次。對此，中央流行疫情指揮中心針對確診者自主疫調系統進行更新，《NOWnews今日新聞》針對新規整理成QA問題形式，讓您一次看懂。

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Q：我是新增確診者的密切接觸者，要等多久才能拿到居隔單？

A：過去因為確診者填完自主疫調後，相關資料還要進入法傳系統導致常常時間拖到24小時以上；即日起分開處理，開立居隔單不再需要經過法傳系統，只要資料填寫正確，5～10小時內就可以完成開單。

Q：我是之前確診者的密切接觸者，到現在還沒拿到居隔單，新制對我有幫助嗎？

A：尚未發出去的舊案也會加開設備、加速處理。另外5/25起將會新增「接觸者隔離證明」線上申請功能，如果是遲沒拿到隔離證明的民眾，可以自行在系統內申請。

▲數位證明平台將於5/25上線增加「接觸者隔離證明」，供未開立電子、紙本隔離通知書者使用。（圖／指揮中心提供）
▲數位證明平台將於5/25上線增加「接觸者隔離證明」，供未開立電子、紙本隔離通知書者使用。（圖／指揮中心提供）
Q：我是確診者的密切接觸者，但打滿3劑選擇「0+7」，還會拿到居隔單嗎？

A：若選擇採用「0+7」就不會拿到居隔單，採用「3+4」的民眾才會拿到居隔單。

Q：沒有居隔單就不能請防疫假？

A：若您是確診者，健保快易通APP內的陽性檢測結果就可以作為請假證明，可請普通傷病假；若您是確診者的密切接觸者，如採用「3+4」可請防疫隔離假；若您是家長、有小孩需在家自主防疫，可請防疫照顧假。若您符合快篩陰就可出門，但自覺不適仍想請假，可以請病假或特休或事假。

請防疫隔離假需要居隔單，只要於所請假期結束後30日內補提即可。若你是舊案，20日前尚未收到居隔單，於明日起算30日內提供即可。

▲▲勞工請假（圖／指揮中心提供）
▲勞工請假說明。（圖／指揮中心提供）
Q：密切接觸者到底是以收到簡訊起算還是以最後接觸日起算？

A：最新統一以最後接觸日起算，不用再管有沒有收到簡訊、或者收到簡訊的日期早已超過居隔期。和確診者的最後接觸日就是第0天，若採「3+4」往後加3天就是在家居隔日，再後4天就是進行自主健康管理。（編輯：倪浩軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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