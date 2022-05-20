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新北＋23704！降低死亡率　侯友宜宣布啟動分群照護措施

▲新北市長侯友宜宣布，即日起啟動新北分群照護的措施，讓醫護安心照顧的政策。（圖／新北政府衛生局提供）
▲新北市長侯友宜宣布，即日起啟動新北分群照護的措施，讓醫護安心照顧的政策。（圖／新北政府衛生局提供）

記者陳志仁／新北報導

2022-05-20 16:46:00

新北市今（20）日新增23,704例的確診個案，居家照護則有116,060人人；新北市長侯友宜宣布，即日起啟動新北分群照護的措施，讓醫護安心照顧的政策，將大量的居家照護民眾分為高度照護、優先照護、一般照護三級，快速的分流與診斷。

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侯友宜指出，高度照護的對象是80歲以上長者，能夠立即啟動遠距的醫療及用藥評估，5日內立即給予藥物，主動啟動電話的關懷，必要時採用的綠色通道；優先照護的部分，則包括65歲至79歲長者、12歲以下兒童，及12歲至64歲的多重慢性病患者，這三類的對象會優先安排遠距醫療、用藥評估，會及早給藥、積極追蹤，適時關懷，必要時也會啟動綠色通道。

此外，一般照護的對象，適用12至64歲沒有慢性的民眾，給予健康管理、雙向回報的制度，會有簡訊或電話的通知，過程只要有症狀，立即安排遠距的醫療，同樣必要時也會啟動綠色的通道；最重要是要保以醫療的量能，讓居家照護者中做好快速的分流，讓居家照護的量能增加時，可隨時治療高風險、脆弱的族群，讓中重症不要發生、降低死亡率。

桃園市採購10萬劑的唾液快篩劑，開始陸續發放給幼兒園，但是確診人數更多的新北市，卻只買5萬劑且還沒到貨；對此，衛生局長陳潤秋補充，新北第一波採購5萬劑，而食藥署目前只能核准一一家廠商代理，後續會視需求再來滾動式的採購，新北已經跟中央申請公費版的唾液快篩劑，由中央統一派送給衛生局再配送需要民眾。

陳潤秋說，唾液快篩劑並無共同的契約，必須啟動採購的流程，新北估算目前5萬劑足夠使用，優先給2至3歲的幼童使用，中央規定2至6歲的幼童居隔完不需要PCR或快篩再次確認，要有症狀才使用，因此使用量不會很高，此外，如果後續要快篩認定身體的狀況，主要會提供給居隔者使用；副市長劉和然認為，中央應比照一般的快篩試劑，提供公費版的唾液快篩試劑給地方。
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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