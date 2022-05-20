新北＋23704！降低死亡率　侯友宜宣布啟動分群照護措施

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此外，一般照護的對象，適用12至64歲沒有慢性的民眾，給予健康管理、雙向回報的制度，會有簡訊或電話的通知，過程只要有症狀，立即安排遠距的醫療，同樣必要時也會啟動綠色的通道；最重要是要保以醫療的量能，讓居家照護者中做好快速的分流，讓居家照護的量能增加時，可隨時治療高風險、脆弱的族群，讓中重症不要發生、降低死亡率。
桃園市採購10萬劑的唾液快篩劑，開始陸續發放給幼兒園，但是確診人數更多的新北市，卻只買5萬劑且還沒到貨；對此，衛生局長陳潤秋補充，新北第一波採購5萬劑，而食藥署目前只能核准一一家廠商代理，後續會視需求再來滾動式的採購，新北已經跟中央申請公費版的唾液快篩劑，由中央統一派送給衛生局再配送需要民眾。
陳潤秋說，唾液快篩劑並無共同的契約，必須啟動採購的流程，新北估算目前5萬劑足夠使用，優先給2至3歲的幼童使用，中央規定2至6歲的幼童居隔完不需要PCR或快篩再次確認，要有症狀才使用，因此使用量不會很高，此外，如果後續要快篩認定身體的狀況，主要會提供給居隔者使用；副市長劉和然認為，中央應比照一般的快篩試劑，提供公費版的唾液快篩試劑給地方。
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