面試怕履歷不夠漂亮？「多一動作」錄取夢碎：馬上就刷掉
在求職路上，面試絕對是能否獲得工作的重要環節，公司主管除了會藉此了解求職者外，也會透過事前的履歷來評估是否錄取，不過近日有網友困擾，自己在職場經驗不足、履歷內容不豐富，不知道面試時，是否該向公司坦承，網友也紛紛給予建議。
原PO在Dcard以「面試時你覺得誠實比較好還是誇大一些比較好」發文提及，今年正要畢業的他，大學期間沒太多工作經驗，只有打一份三個月餐飲業的工，和跑一次社團，「目前寫履歷寫到經歷，真的不知道怎麼寫才好，只能從過去課堂提的企劃和專案架構著手，搭配高中去國外當海外志工的經驗 ，望能讓履歷豐富一點」。
原PO也透露，近日他收到一間新創公司的面試通知，但十分猶豫「在面試時是否要坦承自己實作經驗不多」，擔憂此舉會導致錄取率降低，於是好奇詢問「大家在面試時都會對面試官誠實以告自己的能力程度在哪裡嗎？還是會誇大自己的經歷等上了再努力惡補自己的能力呢？」
貼文一出，有網友強調，誇大絕非好事，「有多少料就說多少話，過於誇大，工作不一定會長久」、「態度誠懇吧，太誇大面試官一定會發現在嘴砲」、「實力夠的話經歷誇大一點其實還好，就怕你誇大了實力跟不上」、「可以包裝但不要欺騙」。
此外，也有網友建議原PO不要太沒自信，「有面試機會代表這間公司有欣賞你履歷的內容，你的缺點不需要自己提出」、「若面試官問到你有所缺乏的，可以婉轉提到，並回想一下過去的經驗有沒有類似的，加以包裝或是延伸帶過，回答的態度要積極，不要他問到你就縮回去」、「覺得面試就是要展現自己最好的一面，你可以描述在這些經歷中獲得什麼技能，不足的他問再說，但說的時候也要提解決辦法」。（編輯：張志浩）