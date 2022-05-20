蔡允潔520被驚喜求婚！男友：我會愛妳一輩子

藝人草爺、小優、卜星慧、陸子玄、比熊陳又禎、蔡允潔與男友Fraser、星座專家艾莉絲老師今（20日）發起募集防疫物資及兒童營養餐費，號召民眾響應捐贈防疫物資，讓弱勢兒童、獨居長者能擁有穩定的三餐。記者會尾聲，蔡允潔的男友Fraser也驚喜求婚，嚇得蔡允潔表示沒有驚喜感，反而被嚇到。
草爺表示：「確診染疫、居家隔離等問題，造成在服務弱勢家庭、兒童及照顧獨居的高齡長者、貧困老人上，前所未有的困境，許多居家照顧服務員、護理師、社工員都必須冒著染疫的高風險。」比熊陳又禎說，在弱勢家庭中，許多從事打零工的家長，這陣子在經濟壓力上更為吃緊，若不幸染疫或居家隔離，更是面臨頓失經濟來源的情形；小優也提到，弱勢家庭中的孩子，因校園有確診者而停課時，在家中就需要有大人照料，有些孩子因為家中買不起電腦設備，出現學習跟不上的問題。
蔡允潔強調，除了生活上受到衝擊，更影響民眾生計，還有許多的弱勢家庭生活、經濟落入困境，而弱勢兒童的營養、學習、照顧等皆現缺口，岌岌可危。星座專家艾莉絲老師看見第一線服務人員的重要性，疫情的擴散，讓許多失能、失智、失依的獨居長輩，造成了生命的威脅，但居家照顧服務員即時的照顧，可以減少不幸事件的發生。
記者會尾聲，蔡允潔的男友Fraser驚喜求婚，Fraser下跪時，陸子玄負責遞上玫瑰花，當Fraser宣讀誓詞，內容提到：「今天我跪在這，跟妳說我愛妳、我會愛你、我要愛妳、而且是一輩子」、「我只想跟你簡簡單單的過下半輩子」、「蔡允潔，我愛妳，妳願意嫁給我嗎？」眾人大喊：「我願意，嫁給他！」求婚用的戒指，也繫在愛犬太妃身上，草爺更是牧師上身，熟練宣布：「在眾人的面前和上帝的見證下，新郎甫彥Fraser、新娘蔡允潔，相互許下承諾，正式結為夫妻，現在新郎可以親吻新娘了。」現場幸福、喜氣洋洋。