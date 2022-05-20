胡元輝當選公視第7屆董事長　李永得：盼改革公廣集團

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胡元輝為中正大學傳播學系教授，曾於《聯合報》、《自立晚報》、TVBS、台視、民視、中央社等媒體擔任要職，目前也是公視的董事之一。常務監事沒有投票，是共同推舉產生，由台灣大學會計學系教授劉啓群擔任。
李永得表示，文化部是支持協助的角色，很高興董監事會今天正式成立且選出董事長胡元輝與常務監事劉啟群，但成立是改革與挑戰的開始，所以未來要做的工作非常多，其中許多工作需要文化部協助，也有很多是要借重董事長、董監事的專業和能力，文化部將被動配合董事會，給予協助；非常希望未來董事會可以儘快建立好的專業團隊，讓工作環境能夠穩定下來，然後一步步展開改革。
胡元輝說，自己相信公共媒體可以引領社會向前邁進，我國應擴大公共媒體的規模與能量，為社會做出更多、更大的服務；過去一段時間公廣集團遭遇不少問題，組織內部的問題，必定影響社會對公共媒體信心，必須好好檢討，將在下一次董事會討論改革方向。他也提出，公廣集團未來3年應以「感動國民、躍動國際」為努力的2大目標。
感動國民部分包括未來無論內容的自製、委製、投資等，應持續以創意多元方式，扮演活水角色，帶動台灣影視走出自己的路、耀眼國際；應大幅擴增新聞製作資源，重建新聞頻道的公共精神與專業品牌，成為新聞事業的標竿；應開展多頻道、媒體、多平台數位服務，打造台灣第一品牌的OTT平台，成為數位服務的先驅；並成為族群服務的典範。躍動國際則包括國際影音平台TaiwanPlus的經營，盼讓台灣影視內容行銷全球，以及多元推動國際公媒合作。
胡元輝表示，將推動組織再造，重塑組織文化，包括數位轉型工程、落實公眾參與機制、激發創新與活力的組織文化變革、華視資產活化等，並希望推動公視法修法。
有關媒體詢問公視、華視董事長是否會由不同人擔任。胡元輝回應，公視董事會一個月開一次會，相關議題將在6月、下一次董事會討論。
針對胡元輝遭質疑身兼「央廣」董事等數個職位，不知利益迴避。胡元輝回應，不宜再參與的部分、以及時間不足分配的疑慮，絕大多數的服務都會辭去。李永得則認為，沒有利益衝突問題。
有媒體詢問客家電視台是否會納入公廣集團。李永得說，目前客家電視台是用招標方式、依採購法處理，在公廣集團旗下頻道的法律位階不明，因此會在法制上努力，修法將客家電視台直接納入公視基金會所屬頻道，保障經費額度的維持並專款專用等。