Omicron一年感染多次？專家釋疑　打疫苗可減少後遺症

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中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今於疫情記者會中回應，認為重複感染可能性很高，可能會如流感一樣，每年都要打不同病毒株的苗，但這還只是推測，針對RNA病毒變異情況很大，是有這個可能性。
詹長權分析，從其他國家發生過程中，感染Omicron的人，雖能夠防止再次感染Omicron，但保護力並非百分之百，對於其他病毒株也沒有保護力，可能會再感染Alpha、Delta，或是其他亞變種病毒株。
中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞近日公布，國內今年有457名再感染者。詹長權說明，病毒不停發展以來有組織變異，這半年來Omciron也從BA.1、BA.2、BA.4、BA.5演變到BA2.12.1，在這麼短的時間內有這麼多變異，從病毒學上，有許多專家認為可能有流感化的趨勢。
詹長權也提到，從病例方面來看，因為Omicron免疫逃脫能力很強，未來準備要更充分，目前接種的皆為原始武漢株的疫苗，顯然對Omicron效果不好，對阻擋傳播效果也不佳，預防重症效果還有稍微下降，未來若新冠肺炎流感化，疫苗要能跟上病毒變化，阻擋下一個變異株，「現在變化太快了，我們準備的可能就不是那麼來得及」，就算是BNT跟莫德納都有開發針對BA.1的新疫苗，但現在國際間多流行BA.2，「雖然他是可能有流感化趨勢，可是速度太快了，這也是蠻困難的地方」。
疫情進入高峰，將有越來越多民眾染疫，詹長權認為，感染數還是要維持越低越好，且不能只看感染數，疫苗應打到9成以上、要發展比較不會受到變異株影響的新疫苗，也要發展鼻腔疫苗，阻礙傳播，另病毒變異後可能會有抗藥性，要發展更有效的藥物。
「整個疫情要往前看半年，大家要想這不是疫情的最後一哩路！」詹長權表示，現在面對Omicron雖然非常辛苦，可是今年秋冬還是有很大機會可能出現新的變異種，且現有疫苗、藥物效果都會打折，屆時許多人接種疫苗時間較長，疫苗衰退、保護力下降，因此眼光要放更遠。
詹長權也說到，現在防疫狀況已經比2年前疫情發展初期好很多，已有藥物、疫苗、篩檢，若能好好使用這些工具，就能朝向與病毒共存，而非投降，好好規畫讓生活盡量回歸正常，他強調，設立大型篩檢中心、發藥中心都並非與病毒共存做法，「不能由中央做所有指揮，應該讓專業基層診所都能夠快速診斷、快速給藥，才能夠回到正常」。
值得注意的是，詹長權分享，國際觀察有4分之3有新冠肺炎後遺症「長新冠」者（Long COVID）當初染疫狀況並不嚴重，也不一定有住院，約有10%至30%的確診者可能會有「長新冠」，出現疲勞、呼吸症狀持續、注意力難集中，有人認為可能是體內病毒未被清除乾淨，也有人認為確診引起的免疫反應一直存在，真正原因仍在研究中，因此能不被感染還是最好的方法，若民眾接種疫苗，也有助於減少「長新冠」。
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