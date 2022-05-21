宵夜霸主是誰？吃完才肯睡 網熱議「10大宵夜」排行
明明有吃晚餐，但對晚睡的人來說，就是想再吃點什麼，尤其是半夜追劇，或是看電視不小心轉到美食節目，沒吃宵夜就睡不著。幸好台灣超商密集度超高，現今外送也蓬勃發展，想吃宵夜不難買到，甚至動動手指就送到門口。《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內，關於宵夜話題的網路聲量表現，分析最受網友熱議的10大人氣宵夜排行。
《Social Lab社群實驗室》觀察發現，泡麵無疑是最方便的即時料理，隨處都好買、平時保存容易，有熱水隨時都能開吃，網路聲量登上冠軍，成為網友討論中最受歡迎的宵夜，眾人表示：「泡麵吃的是種懷舊感」、「國民宵夜就是泡麵加起司」、「泡麵隨便加什麼都好吃」，可見台灣泡麵的宵夜文化。
而串燒、鹹酥雞、雞排等又鹹又香的重口味美食，雖然熱量很驚人，但卻有致命吸引力讓人抗拒不了誘惑，網友表示：「串燒加啤酒，這不是言語能形容的邪惡」、「看到鹹酥雞就忍不住點來當宵夜」，很多人減肥都是敗在這裡，烤物、炸物的魅力讓人忍不住破功。有趣的是，在一票台式小吃中，麥當勞網路聲量高居第5名，成為唯一上榜的速食代表。
此外，水餃、滷肉飯、牛肉麵不只適合當正餐，也是榜上有名的宵夜美食名單，尤其是中南部的水餃、牛肉麵，被民眾視為必備的「宵夜場」，其中牛肉麵加水餃更是超澎湃的宵夜組合。不過宵夜往往是發胖最主要的原因之一，應注意每日熱量攝取，且要避免吃飽即睡的狀況，以免消化不良且影響睡眠品質。