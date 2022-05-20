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疫情夏季復燃？韓現Omicron亞變種　確診免隔離計劃喊卡

▲韓國近期境內發現傳染力更強的變異株，當局決定將確診者7天隔離義務延長至6月20日。（圖／美聯社／達志影像）
▲韓國近期境內發現傳染力更強的變異株，當局決定將確診者7天隔離義務延長至6月20日。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2022-05-20 17:10:29

韓國先前因遭到Omicron變異株入侵，境內新冠肺炎疫情一度升溫，直至今年3月才有趨緩跡象。韓國當局於上月18日解除保持社交距離措施，並計劃於23日邁入「後疫情時代」，擬取消確診者7天隔離措施，但由於近來出現了傳染力更強的變異株，因此當局決定將確診者7天隔離義務延長至6月20日。

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根據《韓聯社》報導，韓國中央防疫對策本部20日通報，截至當天0時，新增確診病例2萬5125例，累計確診1791萬4957例。韓國新一波由Omicron變異株引發的疫情大流行在今年3月中旬到達巔峰後，近來漸趨緩和穩定，韓國防疫當局也於上月18日解除保持社交距離，並且在5月2日鬆綁戶外口罩規定。

但韓國近來在境內發現傳染力更強的Omicron亞變種「BA.4與BA.5」，該變異株具有「免疫逃脫」，降低疫苗的有效性，並有很大可能性引發疫情復燃。有鑑於此，韓國中央災難安全對策本部第二次長、行政安全部長官李祥敏20日在會議中表示，將把新冠確診者的7天隔離義務延長4週至6月20日，並稱將在4週後重新評估疫情流行情況，期間將廣泛聽取專家意見，具體制定免除隔離義務的合理標準，建構基於科學的防疫體系。

不過韓國疾病管理廳次長金憲柱20日指出，即使新冠確診病例隔離義務持續，民眾免疫力仍有可能減弱，讓新冠疫情復燃時間從秋季提前至夏季重新流行，並在9月至10月之間到達巔峰。

韓國政府於上月15日公布「「後Omicron時期應對計畫」，並為此設定了為期10天的「預備期」和為期4週的「初行期」，原訂計劃於23日初行期結束當天轉入「鞏固期」，取消確診者的隔離義務，邁入後疫情時代。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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