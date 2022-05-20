黃子佼水中陪產誇孟耿如「很神」　曝嚴正嵐授做月子祕訣

主持一哥黃子佼昨（19）日喜迎女兒「黃玉米」誕生，孟耿如以水中生產方式，僅18分鐘就順利產女，連醫護人員都很佩服，他接受《NOWnews今日新聞》訪問，笑說女兒降臨的那一刻很開心，感覺老婆太神了，沒有如偶像劇般感動掉淚，也透露早就知道嚴正嵐懷孕生子，因為兩位孕婦預產期很近，常常交流做月子資訊，喜訊同時曝光，終於不用隱瞞了。





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▲黃子佼（左）、孟耿如相差19歲，相處卻非常融洽。（圖 / 黃子佼臉書）

▲孟耿如生了！黃玉米18分鐘順利卸貨。（圖／孟耿如臉書）

▲畫家為孟耿如產女描繪插畫，讓黃子佼很感動。（圖／翻攝黃子佼FB）

孟耿如今在IG曝光「玉米」誕生後哇哇啼哭的萌照，自稱是「努力不變曬嬰魔人的玉米媽」，崇尚自然的她沒打無痛分娩、沒打點滴、沒有催生，希望女兒以自然的方式出生，誇女兒降臨根本是「小天使」。比起其他水中生產的明星們，黃子佼也自認非常幸運，一切都很順利。





水中生產方式特別，黃子佼為了陪孟耿如一起泡在水裡，不愛游泳的他事先還花了些時間找出泳褲，他形容當下非常忙碌，情緒是很理性的，必須聽從醫護指令，照顧孕婦情緒及身體，也要觀察新生兒體重、四肢狀態，看到女兒眼睛大大的，跟爸媽長得相像，還有修長的手指，應該很適合談鋼琴，「現在回想起來氣氛很歡樂，當下來不及哭，一切都很自然，很新鮮又很緊張」。





▲孟耿如笑稱不想成為曬嬰魔人。（圖／翻攝孟耿如IG）

▲孟耿如生產之餘，也很掛心家裡飼養的寵物守宮和蜥蜴。（圖／翻攝孟耿如IG）

女兒誕生後，圈內人緣極佳的黃子佼，收穫眾人祝福，他也透露早就知道嚴正嵐結婚生子喜訊，因為她和孟耿如年齡相仿，連預產期都很近，事先頻繁交流育兒資訊，黃子佼說，隱藏喜訊很久了，彼此私下都送過禮物，提前做月子的嚴正嵐提供很多意見，非常恭喜她，也很感謝她。





黃子佼是演藝圈著名的收藏家，包括唱片、書籍、藝術品珍藏眾多，加上孟耿如飼養寵物蜥蜴和守宮，家裡宛如動物園，為了給女兒更多活動空間，他趁著老婆孕期斷捨離，開始有去蕪存菁的想法，收掉一些骨董燈、藏品，等孟耿如做月子這段期間，打算更動家裡裝潢，把一直被當成儲藏室的浴室還原，讓女兒在家住得更舒適。



