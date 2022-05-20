居家上課網路給力嗎？遠傳推大雙網加掛 平均每日16元
下周不少學校都採用線上教學，網路不順暢，線上會議不斷上線下線，不僅影響自己的學習，對於老師和同學也會是一種干擾，不如先幫家裡的網路環境進行壓力測試，看看需不需要加大頻寬，避免影響居家上課品質。遠傳電信宣布針對大雙網加掛方案推出限時加碼，只要用戶行動資費在600元以上，加辦居家光纖上網就可額外享8折優惠，加碼活動期間從即日起至6/30為止，遠傳電信表示：「估計可帶動申辦量翻倍成長。」
遠傳電信大雙網加掛方案，行動資費在600元以上，加辦居家光纖上網就可額外享8折優惠，較原先999元門檻大幅降低，每月最低只要479元起，平均每天只要約16元就可升級光纖上網吃到飽。
遠傳的4G/5G月租型用戶皆可申辦雙網加掛方案，即日起至遠傳全台直營、加盟門市加辦光纖上網，綁約30個月，用戶現行資費4G/5G 599型（含）以下，每月最低只要599元起，就享光纖上網超值優惠。行動月租費在600元以上，或年資5年以上老客戶，申辦光纖上網還享額外8折優惠！換算下來，光纖上網每月低至479元起，平均每日不到16元銅板價。
若網速升級到300M，折扣後每月也只要559元，另有寬頻速率1Gbps光纖上網方案，原加購價月付999元，折扣後優惠價只要799元，還可獲贈TP-Link M4 WiFi Mesh網狀路由器、米家智慧直流變頻風扇2等3C家電好禮多選一、friDay影音及數位萬事通前3個月月租優惠等優惠。
除雙網加掛有優惠，現同時申辦 5G行動上網和光纖飆速上網，一費雙網特惠價最低也只要999元起，費用較個別申辦省一半。遠傳也同步推出多元防疫行動上網方案，包含居家學習平板包，月付299元，平板0元起帶回家；娛樂影音包，月付只要699元，平板0元起，可享上網吃到飽。