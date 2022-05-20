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確診者注意　陳其邁提醒：「這幾支電話」要牢記

▲市長陳其邁提醒民眾，PCR採檢時務必確診手機號碼正確。（圖／高市府提供）
▲市長陳其邁提醒民眾，PCR採檢時務必確診手機號碼正確。（圖／高市府提供）

記者郭凱杰／高雄報導

2022-05-20 17:42:03

高雄市今（20）日新增7440例確診，市長陳其邁提醒民眾，若是確診居家照護有幾支電話一定要知道，包括生活關懷中心、醫療照護中心、119以及各區公所電話。另外，陳其邁也民眾，PCR採檢時一定要留正確電話，否則收不到檢驗結果通知，也不要留範例上的「090000000」，高雄市有2、30人填這支電話。

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▲確診者居家照護專線。（圖／高市府提供）
▲確診者居家照護專線。（圖／高市府提供）
陳其邁在今天的防疫記者會中公布確診居家照護有幾支電話一定要知道，包括生活關懷中心（07-8220300）提供24小時生活協助部分，醫療照護中心（07-7151811）也是24小時，晚上不舒服就打這支電話，但若非常緊急就直接打119。

陳其邁表示，同住親友若是0+7可以出門就盡量自己處理，而上班時間也盡量使用所在地區公所的電話，晚上很緊急時再打生活關懷中心。

陳其邁也拜託大家有秩序按照防疫規定，生活按部就班，高雄有指派專責醫師照顧確診者，假如任何醫療需求就找專責醫師，萬一突然不舒服如喘不過氣等就跟醫療照護中心聯絡，會聯繫相關住院事宜，若很緊急就不用等了直接打給119。

另外，陳其邁也希望民眾手機號碼的數字好好寫，10碼都寫數字，不要加「-」、也不要有空格，更不要依範例直接寫「0900000000」，而是要照實寫自己的電話號碼。

陳其邁表示，PCR採檢時要確認手機號碼，電話有錯會找不到人，市府只有民眾的健保資料，但有時戶籍與實際居住地不同，甚至要請警察幫忙找人，尤其中央、醫院、隔離通知都靠這支電話，沒留會找不到人。

陳其邁也指出，確診者自主疫調回報系統，送出前一定要確認資料是否正確，以便發送隔離通知書，萬一有要修改，初次填報24小時內還可至原連結修改1次，也強調一定要主動回報才能收到隔離住所的通知書，年長者可請子女代填。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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