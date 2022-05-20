確診者注意　陳其邁提醒：「這幾支電話」要牢記

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陳其邁表示，同住親友若是0+7可以出門就盡量自己處理，而上班時間也盡量使用所在地區公所的電話，晚上很緊急時再打生活關懷中心。
陳其邁也拜託大家有秩序按照防疫規定，生活按部就班，高雄有指派專責醫師照顧確診者，假如任何醫療需求就找專責醫師，萬一突然不舒服如喘不過氣等就跟醫療照護中心聯絡，會聯繫相關住院事宜，若很緊急就不用等了直接打給119。
另外，陳其邁也希望民眾手機號碼的數字好好寫，10碼都寫數字，不要加「-」、也不要有空格，更不要依範例直接寫「0900000000」，而是要照實寫自己的電話號碼。
陳其邁表示，PCR採檢時要確認手機號碼，電話有錯會找不到人，市府只有民眾的健保資料，但有時戶籍與實際居住地不同，甚至要請警察幫忙找人，尤其中央、醫院、隔離通知都靠這支電話，沒留會找不到人。
陳其邁也指出，確診者自主疫調回報系統，送出前一定要確認資料是否正確，以便發送隔離通知書，萬一有要修改，初次填報24小時內還可至原連結修改1次，也強調一定要主動回報才能收到隔離住所的通知書，年長者可請子女代填。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。