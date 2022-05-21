今日來講股／電子股真回神、假回神？觀察台積電與高價股

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而近期除了台股震盪讓投資人很不安外，投資人也對成交量很糾結，因為成交量一直放不出來，就會覺得成交量出不來，會不會反彈就是反彈假的，尤其19日又來個「回馬槍」，盤中一度大跌逾400點，會認為反彈會不會就此結束？
廖祥安指出，其實投資人在看跌深之後的反彈，應該分三個階段來看，從初期的反彈到中繼，甚至到了最後的回升，每個階段要觀察的重點不太一樣。而現在是反彈的初期，其實成交量並不是重點，投資人應該看的是前面的低點或是頸線，是否會被跌破。至於成交量則是反彈第三階段所要關注的，這時候回升需要補大量持續往上攻。
廖祥安舉例，近來大家糾結成交量不夠，但看看5月20日成交量一樣不到2000億元，但卻可以把前一天的跳空缺口給封閉掉，可見在短線上，成交量並不是一個觀察重點。再來看年線的乖離角度，這波台股修正之後，年線來到了負乖離的10%，甚至是微微超過負乖離的10%，他解釋不管事正乖離或是負乖離，只要超過10%就是一個重要的轉折，也就是有反彈的機會。
因此，廖祥安表示，從成交量階段來看、從年線乖離來看，都可以確認這波的反彈還沒有結束！另外，大家關注電子股到底是真回神還是假回神？他說可以看權值股台積電的表現，台積電在5月11日左右，釋出明年度要漲6%的晶圓代工價，顯示台積電正值500元保衛戰，利多消息一出後，500元也順利保住，也代表從某個角度來看，台積電宣示500塊錢不想被跌破。
而除了權值股台積電的表現外，高價股的走勢也可作為參考，如矽力-KY在這波股價幾乎是被腰斬，但腰斬之後能迅速反彈。廖祥安強調，當權值股台積電能夠守住500元這個低點，且高價股也能夠在腰斬之後迅速反彈，就能推估整體電子族群，電子股確實是回神了！
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。