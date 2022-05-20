被控全裸求按摩！馬斯克遭爆性騷空姐 付逾7百萬封口費
全球首富、特斯拉創辦人馬斯克近期遭到爆料，2016年搭乘私人飛機時，曾對一名女性空服員行性騷擾，不僅露出勃起的下體，還伸手不當觸摸她的腿，事後馬斯克創辦的航太公司SpaceX支付25萬美元（約台幣740萬元）遣散該名空服員，疑似是「封口費」。對此，馬斯克在推特上發文反駁指控，並聲稱這是在干擾他收購社群媒體推特（Twitter）及出於政治動機。
美國《商業內幕》（Business Insider）報導，這起事件發生在2016年底，疑似受到馬斯克性騷擾的女性空服員告訴友人，馬斯克搭乘私人飛機前往英國倫敦途中，該女性空服員接獲指示要為馬斯克進行全身按摩。當時空服員見到馬斯克時，他「全身赤裸，身上只有床單蓋住下半身」，在按摩期間，馬斯克還向她暴露出勃起的下體，並且未經同意撫摸她的大腿。馬斯克還告訴該名女性空服員，如果願意對他從事「色情按摩」，會買給她一匹馬。
報導指出，該名空服員姐平時在SpaceX公務機隊擔任機組人員，空閒時間會去騎馬。而空服員拒絕馬斯克之後，班次明顯減少，讓她有種自己工作機會受損的感覺。她在2018年時聘請一名加州律師，並向SpaceX人力資源部門提出投訴。但這起投訴並未進入法院或是仲裁程序，馬斯克、SpaceX 和該名空服員簽訂一份遣散費協議，支付25萬美元，以換取不提起訴訟的承諾。
《商業內幕》指出向馬斯克求證時，他以電子郵件回覆要求更多時間再回覆。馬斯克19日在推特上進行反擊，稱這些針對他的「蠻橫指控」都不是真的，更表示「如果我有性騷擾的傾向，那麼在我30年來的職業生涯中，不可能只曝光這麼一起事件」，強調這是「出於政治動機的熱門點閱文章」。