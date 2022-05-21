觀光遊憩與生態保育！海委會研商小琉球海域重疊使用問題
行政院海洋委員會於20日在屏東縣琉球鄉，召集各權管機關，針對小琉球海域空間及生態承載量之合宜規劃重疊使用的問題進行研商，期能在觀光遊憩、傳統漁業、生態保育等，找出解方。
海洋委員會針對小琉球海域空間及生態承載量之合宜規劃重疊使用的問題進行研商，是由海洋委員會主任秘書劉國列主持，有該委員會海洋資源處、交通部觀光局、大鵬灣國家風景區管理處、漁業署、海保署、海巡署、屏東縣政府、琉球鄉公所等權責單位，以及琉球區漁會人員與會。
海洋委員會主任秘書劉國列表示，屏東縣琉球鄉周邊海域，目前同時存在觀光遊憩、傳統漁業、生態保育等海域空間，為了找出解方，乃召集各權管機關進行研商。
劉國列說，該會有感於後疫情時代，民眾對海洋觀光遊憩之需求快速成長，尤其是小琉球具有獨特的自然條件及不受季節性限制之特性，致大量的遊憩人潮湧入，已對海洋環境及生態造成衝擊，再加上當地傳統漁業的作業需求與新興的海域遊憩活動，共處一海域空間，衍生出產業衝突及安全性等問題。
劉國列指出，此次研商，針對小琉球的海域空間利用分配規劃、承載量及監測指標等管理措施進行討論，盼透過研商，以逐步落實台灣海洋遊憩永續管理指引，有效解決小琉球當地生態壓力，並創造漁業與遊憩產業共存共榮的作業空間。