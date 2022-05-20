與老婆吵架！狠父竟重摔2月大稚子出氣 殺人未遂遭判4年
新北市一位25歲林姓男子，2020年9月2日與妻子吵架，竟一時激憤毆打自己年僅2個月大的兒子出氣，還將兒子重摔在硬質床舖上，造成男嬰顱骨閉鎖性骨折。新北地方法院最新依成年人故意對兒童犯殺人未遂等罪，判處林男有期徒刑4年。
回顧本案，林男如今與妻子已經離婚，但2020年案發時兩人仍有婚姻關係，當時因為經濟狀況感情不睦，與妻子爆發爭吵後，妻子奪門而出，林男在家越想越氣，就毆打自己2個月大的兒子出氣，出手打了男嬰頭部7、8下，還將兒子重摔在硬質床舖上。
之後林男見兒子全身癱軟、呼吸微弱，又心生後悔，帶著男嬰搭計程車趕往醫院求救。男嬰受到硬腦膜下出血、顱骨閉鎖性骨折等傷害，但幸好保住性命。
合議庭判決認為，林男身為人父，僅因吵架情緒不佳就出手施暴，險些造成無法挽回的悲劇，案發後也未負擔醫藥費及生活所需的費用，但念在林男偵訊時坦承自己犯行，且事後自行將兒子送醫並非全無悔意，判處4年有期徒刑，全案仍可上訴。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
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