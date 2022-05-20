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與老婆吵架！狠父竟重摔2月大稚子出氣　殺人未遂遭判4年

▲林男與妻子吵架後心情不佳，竟對自己2個月大的稚子施暴。新北地方法院依殺人未遂判處4年徒刑，全案仍可上訴。（示意圖／取自pixabay）
▲林男與妻子吵架後心情不佳，竟對自己2個月大的稚子施暴。新北地方法院依殺人未遂判處4年徒刑，全案仍可上訴。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-05-20 18:07:49

新北市一位25歲林姓男子，2020年9月2日與妻子吵架，竟一時激憤毆打自己年僅2個月大的兒子出氣，還將兒子重摔在硬質床舖上，造成男嬰顱骨閉鎖性骨折。新北地方法院最新依成年人故意對兒童犯殺人未遂等罪，判處林男有期徒刑4年。

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回顧本案，林男如今與妻子已經離婚，但2020年案發時兩人仍有婚姻關係，當時因為經濟狀況感情不睦，與妻子爆發爭吵後，妻子奪門而出，林男在家越想越氣，就毆打自己2個月大的兒子出氣，出手打了男嬰頭部7、8下，還將兒子重摔在硬質床舖上。

之後林男見兒子全身癱軟、呼吸微弱，又心生後悔，帶著男嬰搭計程車趕往醫院求救。男嬰受到硬腦膜下出血、顱骨閉鎖性骨折等傷害，但幸好保住性命。

合議庭判決認為，林男身為人父，僅因吵架情緒不佳就出手施暴，險些造成無法挽回的悲劇，案發後也未負擔醫藥費及生活所需的費用，但念在林男偵訊時坦承自己犯行，且事後自行將兒子送醫並非全無悔意，判處4年有期徒刑，全案仍可上訴。（編輯：倪浩軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110

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