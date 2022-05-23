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今日來講股／外資回不回流看這5檔　選電子、航運有撇步

▲如何展望台股？有分析師則表示，電子股已確實回神，可以鎖定電子族群做短線操作，至於航運股若是來到年線以下，則是不錯的買點。（圖／NOWnews資料照）
▲如何展望台股？有分析師則表示，電子股已確實回神，可以鎖定電子族群做短線操作，至於航運股若是來到年線以下，則是不錯的買點。（圖／NOWnews資料照）

記者許家禎／台北報導

2022-05-23 08:30:00

台股上週終於中止週線連三黑，週五（5/20）終場上漲124.53點，漲幅0.78%，收在16144.85點，成功收復萬六大關，不過單日成交量僅不到兩千億元的水準。投資人好奇外資到底會不會回流？分析師指出，可看5檔股票觀察。至於如何展望台股？分析師則表示，電子股已確實回神，可以鎖定電子族群做短線操作，至於航運股若是來到年線以下，則是不錯的買點。

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台股震盪劇烈，成交量很難放大，引發外界疑問外資到底會不會回流？啟發投顧分析師廖祥安表示，要看外資回不回流，其實只要看5檔股票就好，也就是台積電、聯發科與貨櫃三雄長榮、萬海與陽明。其中權值股台積電在5月11日左右，釋出明年度要漲6%的晶圓代工價，顯示台積電正值500元保衛戰，利多消息一出後，500元也順利保住，代表從某個角度來看，台積電宣示500塊錢不想被跌破。

另外，廖祥安也提到，這5檔股票裡面，第一季獲利加起來，其實已經超過整個台股全體上市櫃公司獲利的4成，所以外資有沒有回流，看這五檔股票他的外資買賣超大概就知道了。而目前來看，這5檔股票，外資沒有回流得很明顯，但有一點可以肯定的是，賣壓已經慢慢趨緩了，換言之，也可以說是台股前面這個底部15616點，已經慢慢確立起來了。

至於展望台股要如何操作，廖祥安認為以主流電子族群來看，權值股台積電能夠守住500元這個低點，且高價股也能夠在腰斬之後迅速反彈，就能推估整體電子族群，電子股確實是回神了。而新一週台股重點就在電子股，至於要如何選股？他強調要選第一季財報已公布，財報好的、4月份營收有提升的，再加上之前跌深，且領先大盤落底的，都可以好好關注，做一些短線上的操作。

至於航運股、貨櫃三雄，廖祥安指出整個5月份，貨櫃三雄都跌跌不休，但也正因為跌跌不休，所以可以從中找到機會點。他進一步解釋，市場關注貨櫃三雄今年的獲利跟去年相比會不會衰退，但其實貨櫃三雄今年的獲利，到目前為止，不但沒有比去年衰退，反而還更好，就光憑這一點，貨櫃三雄的股價若掉到年線之下就是相當不合理，因此年線以下的貨櫃三雄，都是好的買點，可做中長線的布局。

另外，原物料部分，如石油、鋁、錫，或是之前飆漲一波的鎳，以及非金屬的黃豆、玉米等等，其實相關報價已經都慢慢在下跌，換言之，這也代表某種通貨膨脹已經獲得緩解，所以當這些原物料報價都在下跌的時候，短線上是不建議再進場的。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。

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