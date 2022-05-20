攻汽車及工業市場　國創半導體獲鴻海與國巨增資31億元

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兩大集團合資成立國創主要是服務策略性系統客戶與通路客戶，鴻海在全球EMS市佔超過40%，擁有全球一線品牌客戶；國巨是全球前三大被動元件供應商，且為市場上唯一在電阻、電容、電感同時具有前三大領先地位，超過 90% 電子廠都是其客戶，且擁有全球綿密的行銷通路。
而鴻海與國巨的客戶都需要數量龐大的類比IC與功率半導體，正是雙方合資成立晶片設計公司國創的初衷。國創正透過自有設計，並與其他半導體大廠在產品設計、製程產能、銷售通路上展開多元合作，增強類比IC及功率元件產品線，再加上與富鼎的合作，更能完整提供客戶穩定安全的全方位解決方案。
自2020年以來的半導體供需失衡，對現有客戶生產營運造成極大衝擊，而新的市場機會如EV、數位健康、機器人、宅經濟等不斷的出現，促使國創加速在半導體產業的策略布局。透過此次增資，國創董事長、副董事長職務也將分別由鴻海董事長劉揚偉、國巨董事長陳泰銘擔任。
另外藉與富鼎的策略結盟，其齊全的MOSFET產品線擁有超過一千個規格產品，將補足國創在IC產品策略藍圖的關鍵一環，並與國創發展的電源管理IC、SiC 元件/模組相互搭配。而加上鴻海與國巨資源的富鼎，將可提供更多的產能與更廣的產品線以服務富鼎現有的客戶需求，更可進一步藉鴻海EV事業與國巨通路中的車廠供應鏈進入車用市場，為富鼎帶來更大的成長機會。