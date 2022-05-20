《大學法》初審通過　台學聯：盼修法過程更重視學生權益

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教育部提出的版本，學生席次比例為1/8；立委范雲、賴品妤、陳秀寶提議，應將席次放寬至不少於1/4；立委張廖萬堅、林奕華則認為應放寬至1/5。經過一番討論，初審通過的版本，以人數不得少於全體會議人數1/5。
另外，初審條文規定，大學為落實校園民主、保障學生自治，與學生學業、生活及訂定獎懲、申訴與評議有關規章的教務會議、學生事務會議、學生申訴評議相關會議、行政會議、院、系（科）、研究所、學程會議及其他與學生權益相關的會議，應有經選舉產生的學生代表出席。學生事務會議及學生申訴評議相關會議的學生代表，不得少於各該全體會議人數1/5。
黃亭偉表示，最低保障席次近年來已變成最高上限，過去常見諸多會議中，學生代表比例剛好或不到1/10，讓學生代表在推動對學生有利的提案，如廢除雙二一制度、爭取諮商資源等，都因為比例過低，不會通過提案，因此原本訴求提高到1/3比例，鞏固學生地位，讓學校更了解學生的意見，足額的學生代表能讓學生能擔任推進議題的角色。
他提到，雖然委員會僅提高至1/5，仍樂見放寬，只是要注意昨天修法時，許多委員仍將學生幼體化，在協調比例的過程中，有「施捨感」，抱著有放寬就好，沒有重視學生想放寬的精神，與提高比例對學生的意義。
全國私校工會理事長尤榮輝說，調高比例能增加學生參與校務會議的機會，是促進校園民主的重要改革；學生是校園的主體，也是學校教育最大的利害關係人，理當給予更多校務會議代表席次，才能展現學生民意，過去校務會議的學生席次太少，學生代表只是邊緣人或被當作是花瓶，以致校務會議往往通過不利學生權益制度，提高學生代表比例可望改善學生權益被侵害的狀況。
尤榮輝提醒，提高學生代表席次只是形式民主，要落實校園民主的關鍵在於提升學生公民意識，學生必須具備公民素養、關心自身權益並積極監督及參與校務，學校也要能協助健全學生自治組織，不可干預或企圖掌控學生自治組織，才能落實修法的良善目的。
另外，原定私立大學校長由董事會組成遴選委員會，經董事會圈選校長、報請教育部聘任。立委張廖萬堅、吳思瑤等提案，要求遴委會應包含至少1名學生代表。最後初審通過，私立大學校長遴選委員會的組成，其全體委員總額2/5，應為學校校務會議推選的教師代表及學生代表。
教育部高教司司長朱俊彰提到，由於私校法規定私校董事要承擔辦學、盈虧責任，校長受董事會監督並對外代表學校，私校多主張維持現有遴委會辦法，若遴選機制完全比照公校，則會影響到私立學校定位。
對此，尤榮輝說，現行私立大學校長遴選由董事會一手決定，完全授權私校董事會遴選校長，因此許多學校不公開、黑箱作業，造成遴選制度打假球，選出來的校長只是遂行董事會意志的傀儡，無法照顧師生權益，此次修法比照公校，讓師生有參與、表達的機會，對於產生適當、合適校長有幫助。