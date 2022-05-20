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援助烏克蘭醫療機構　外交部：累計已捐贈1.6億元

▲外交部3月舉辦「賑災烏克蘭記者會」，立法院副院長蔡其昌（右一）、外交部長吳釗燮（右二）、波蘭駐台代表高則叡（Cyryl Kozaczewski，左二）與在台烏克蘭人等出席。（圖／記者呂炯昌攝，2022.03.07）
▲外交部3月舉辦「賑災烏克蘭記者會」，立法院副院長蔡其昌（右一）、外交部長吳釗燮（右二）、波蘭駐台代表高則叡（Cyryl Kozaczewski，左二）與在台烏克蘭人等出席。（圖／記者呂炯昌攝，2022.03.07）

記者呂炯昌／台北報導

2022-05-20 19:10:432022-05-20 19:32:22

俄羅斯2月24日出兵入侵烏克蘭，俄烏戰爭爆發至今已超過500萬烏克蘭人民逃離家園。外交部今（20）日表示，目前我方累積捐贈協助烏克蘭境內7家醫療機構，共計580萬美元（約台幣1.6億元），以積極協助烏克蘭救治能量，因應烏國戰時急難之需。

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外交部表示，部長吳釗燮曾於上（4）月22日宣布援贈500萬美予烏克蘭的6家醫療機構；由於俄羅斯軍隊轟炸烏克蘭西部大城利沃夫市（Lviv），造成許多平民傷亡，因此外交部經再研議，決定增加捐助「利沃夫急救及重症照護綜合醫院」80萬美元。目前我方累積捐贈協助烏克蘭境內7家醫療機構，共計580萬美元。

外交部指出，其中「Ohmatdyt醫院」是烏克蘭境內最大的兒童醫院；「烏克蘭兒童心臟醫學中心」至今已治癒約5,000名心臟疾病患者；「利沃夫急救及重症照護綜合醫院」則每日接收前線後送的傷患，其中多為兒童；烏克蘭「札波羅熱地區兒童醫院」醫療資源不足，尚需添購設備以拯救受傷孩童；其餘醫療院所均位於戰區，亟需援助。國人對烏克蘭挹注的善款，對飽受戰火波及的烏國人民，猶如寒冬送暖。

外交部指出，烏克蘭前線搶救傷病患的醫護人員，不僅對台灣人民的愛心善行表達由衷感謝，並特別錄製影片說明烏國醫療院所的現況。「醫療無國界，生命無價」，我國人對烏克蘭醫療機構提供直接捐助，除能為烏國百姓盡一份心力外，也是「台灣能幫忙」及「台灣正在幫忙」的具體展現。我方誠盼烏克蘭人民早日回復平靜生活，重建家園。

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