誰是「元宇宙世代」？半數體驗過NFT、8成想靠分身工作

我是廣告 請繼續往下閱讀
35歲以下則是「創作者」，認為元宇宙是現實世界的延伸，具有擁抱自由開放、平等多元、及高度個人化的世界觀，期望在元宇宙世界中創造有別於現實的分身和社交圈，而這群人定義為「元宇宙世代」。元宇宙世代有逾7成期待元宇宙到來，並期待擁有虛擬分身，透過虛擬分身進行工作開會、社交交友、演唱會及現場活動。
▲ 近8成元宇宙世代對虛擬分身感興趣。(圖／Yahoo奇摩提供)
近5成元宇宙世代體驗過NFT
根據調查結果，近五成元宇宙世代消費者體驗過NFT，其中畫作、虛擬個人圖像及限量圖卡等視是目前最多消費者瀏覽或購買過的NFT項目。元宇宙世代對擁有「藝術創作」、「投資潛力 」及「高知名度」的NFT商品，例如知名IP、創作者、品牌聯名等擁有較高的購買興趣。
▲近5成元宇宙世代體驗過NFT，5成2選擇NFT交易平台
同時認為選擇NFT交易平台時最重要的是值得信任的平台（52%），其次分別為完整個資隱私政策（42%）、親民入手價格（39%）、清楚呈現商品特性細節（35%）和可用現實貨幣購買（25%）。
▲工作開會、社交交友、
而調查中也顯示，當品牌在行銷廣告活動上開始運用元宇宙、數位分身或是NFT時，會促使消費者想更了解這個品牌（65%）、對品牌印象更深更好（62%），多注意品牌的廣告/活動/商品/服務（61%），由此可見如何強化元宇宙相關應用及體驗，以提升消費者互動、拉近連結，將成為品牌未來營運決策的重點。