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誰是「元宇宙世代」？半數體驗過NFT、8成想靠分身工作

▲Yahoo奇摩發布最新「元宇宙世代白皮書」指出，35歲以下元宇宙世代逾7成期待元宇宙到來。(圖／Yahoo奇摩提供）
▲Yahoo奇摩發布最新「元宇宙世代白皮書」指出，35歲以下元宇宙世代逾7成期待元宇宙到來。(圖／Yahoo奇摩提供）

記者周淑萍/綜合報導

2022-05-21 09:13:00

「元宇宙」你有跟上嗎？根據國際市場研究指出，元宇宙預計將在2030年達到2,240億美元商機，從全球調查中也發現，近7成已經投入元宇宙相關應用發展的企業，相信元宇宙會在未來5年開始蓬勃發展。Yahoo奇摩於2022年第一季調查超過1萬名台灣13歲以上網路使用者對元宇宙的認知與期待，發布最新「元宇宙世代白皮書」，描繪台灣元宇宙世代的輪廓與樣貌。

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以1987年為分水嶺，兩個世代對元宇宙想像大不同，35歲以上是「參與者」，認為元宇宙是現實世界的加值，可藉此實現未完成的計劃，並進一步拓展現實的社交圈，獲得更好的體驗與商機。

35歲以下則是「創作者」，認為元宇宙是現實世界的延伸，具有擁抱自由開放、平等多元、及高度個人化的世界觀，期望在元宇宙世界中創造有別於現實的分身和社交圈，而這群人定義為「元宇宙世代」。元宇宙世代有逾7成期待元宇宙到來，並期待擁有虛擬分身，透過虛擬分身進行工作開會、社交交友、演唱會及現場活動。

▲Yahoo發布最新「元宇宙世代白皮書」，描繪台灣元宇宙世代的輪廓與樣貌。(圖／官方提供)▲ 近8成元宇宙世代對虛擬分身感興趣。(圖／Yahoo奇摩提供)

近5成元宇宙世代體驗過NFT

根據調查結果，近五成元宇宙世代消費者體驗過NFT，其中畫作、虛擬個人圖像及限量圖卡等視是目前最多消費者瀏覽或購買過的NFT項目。元宇宙世代對擁有「藝術創作」、「投資潛力 」及「高知名度」的NFT商品，例如知名IP、創作者、品牌聯名等擁有較高的購買興趣。

▲Yahoo發布最新「元宇宙世代白皮書」，描繪台灣元宇宙世代的輪廓與樣貌。(圖／官方提供)▲近5成元宇宙世代體驗過NFT，5成2選擇NFT交易平台首重值得信任的平台。（圖／Yahoo奇摩提供）

同時認為選擇NFT交易平台時最重要的是值得信任的平台（52%），其次分別為完整個資隱私政策（42%）、親民入手價格（39%）、清楚呈現商品特性細節（35%）和可用現實貨幣購買（25%）。

▲Yahoo發布最新「元宇宙世代白皮書」，描繪台灣元宇宙世代的輪廓與樣貌。(圖／官方提供)▲工作開會、社交交友、演唱會及現場活動是元宇宙世代更為期待能運用虛擬分身的體驗情境。(圖／官方提供)

而調查中也顯示，當品牌在行銷廣告活動上開始運用元宇宙、數位分身或是NFT時，會促使消費者想更了解這個品牌（65%）、對品牌印象更深更好（62%），多注意品牌的廣告/活動/商品/服務（61%），由此可見如何強化元宇宙相關應用及體驗，以提升消費者互動、拉近連結，將成為品牌未來營運決策的重點。

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