湯匙敲斷男童牙！女老師下跪遭園長甩巴掌 家長怒斥演戲
高雄市楠梓區一間幼兒園驚傳虐童事件，一位女老師持鐵湯匙對男童「掌嘴」，用湯匙狠敲男童嘴巴，導致男童門牙被敲斷。家長找上來理論，女老師第一時間還謊稱是男童自己摔倒，眼見監視器畫面曝光後才下跪磕頭道歉，園長在旁立即衝上去甩女老師巴掌，但男童媽媽強調「不要演戲給我看」，後續仍將提告。
據了解，由於男童當天吃布丁時要求想吃大碗的，結果沒吃完，女老師就動怒出手管教，持鐵湯匙敲男童嘴巴，竟把男童門牙都敲斷。事後女老師還謊稱是男童自己跌倒，直到媽媽上門要求調監視器畫面出來，才讓真相大白。
女老師眼見謊話被拆穿，態度丕變立即下跪磕頭道歉，園長還衝上去狂甩女老師巴掌。但男童媽媽認為園長此舉根本只是想要切割，「在那裡演戲給我看」，後續仍將提告。男童媽媽更控訴，兒子就讀此幼兒園已快一年，如今回想起來，常常回家時都不愛講話，神情驚恐，懷疑女老師的不當行為早已是慣犯。
園方則發表聲明道歉，聲稱已將女老師辭退。而高雄市教育局與社會局今日也派員到場調查，將視情況裁罰，最重不排處停辦處分。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
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