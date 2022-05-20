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湯匙敲斷男童牙！女老師下跪遭園長甩巴掌　家長怒斥演戲

▲高雄市楠梓區一間幼兒園驚傳虐童事件，一位女老師持鐵湯匙對男童「掌嘴」，用湯匙狠敲男童嘴巴，導致男童門牙被敲斷。（圖／翻攝臉書靠北惡質幼兒園）
▲高雄市楠梓區一間幼兒園驚傳虐童事件，一位女老師持鐵湯匙對男童「掌嘴」，用湯匙狠敲男童嘴巴，導致男童門牙被敲斷。（圖／翻攝臉書靠北惡質幼兒園）

編輯中心/綜合報導

2022-05-20 19:20:21

高雄市楠梓區一間幼兒園驚傳虐童事件，一位女老師持鐵湯匙對男童「掌嘴」，用湯匙狠敲男童嘴巴，導致男童門牙被敲斷。家長找上來理論，女老師第一時間還謊稱是男童自己摔倒，眼見監視器畫面曝光後才下跪磕頭道歉，園長在旁立即衝上去甩女老師巴掌，但男童媽媽強調「不要演戲給我看」，後續仍將提告。

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▲男童的牙齒被鐵湯匙打斷。（圖／翻攝臉書靠北惡質幼兒園）
▲男童的牙齒被鐵湯匙打斷。（圖／翻攝臉書靠北惡質幼兒園）
據了解，由於男童當天吃布丁時要求想吃大碗的，結果沒吃完，女老師就動怒出手管教，持鐵湯匙敲男童嘴巴，竟把男童門牙都敲斷。事後女老師還謊稱是男童自己跌倒，直到媽媽上門要求調監視器畫面出來，才讓真相大白。

女老師眼見謊話被拆穿，態度丕變立即下跪磕頭道歉，園長還衝上去狂甩女老師巴掌。但男童媽媽認為園長此舉根本只是想要切割，「在那裡演戲給我看」，後續仍將提告。男童媽媽更控訴，兒子就讀此幼兒園已快一年，如今回想起來，常常回家時都不愛講話，神情驚恐，懷疑女老師的不當行為早已是慣犯。

園方則發表聲明道歉，聲稱已將女老師辭退。而高雄市教育局與社會局今日也派員到場調查，將視情況裁罰，最重不排處停辦處分。（編輯：倪浩軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110

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