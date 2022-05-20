歡慶政大95校慶　師生線上參與　林依晨、方念華齊祝福

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校長郭明政表示，此次校慶，政大以世界翹楚作為對自我的期許，為了推動高等研究，政大邀請10所知名大學校長，主辦兩場亞洲研究國際聯盟校長論壇，集結11國11校共同以「永續亞洲」為目標深化彼此教學，而台灣則在亞洲研究領域，擔任國際整合的角色。
郭明政說，自2018年上任後提出以學生為主軸、教學為核心的高教深耕計畫4大行動方案，包括多元學習、國際連結、E化教育、大學社會責任，並完成了加盟台聯大、地方創生計畫、新設校史館等重大突破。
政大今年邀請多名校友錄製祝賀影片，一一念出「政大95、世界翹楚」的校慶口號。包括演藝圈的陶晶瑩、林依晨、YouTuber的HowHow、資深媒體人李四端、方念華、東森新媒體執行董事邱佩琳、遠見天下文化事業群發行人王力行、合作金庫董事長雷仲達、台灣銀行董事長呂桔誠、雲朗觀光集團總經理盛治仁、信義房屋創辦人周俊吉等。
其中林依晨錄製一小段祝福，希望政大學弟妹在專注課業之餘，也能關注世界時事，「做不會讓自己後悔的努力，也做友善世界的決定。」
方念華則說，政大新聞系一直是她心中，說不出的內在信仰，祝福政大永遠是台灣社會的光明燈塔。
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