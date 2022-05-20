名家論壇》木夫／台中疫情可預期　盧秀燕超前部署慢半拍

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盧市府要清楚認知，現在必須控制疫情不要猛爆式上揚，才能讓醫療量能不至於崩潰，控制的關鍵點之一就是疫苗覆蓋率，而在台灣目前兒童疫苗覆蓋率很低的情況下，現在已經出現一種情況，學校成為擴散的熱點，屢屢發生家長傳染給孩子，孩子到學校又感染給同學，接著同學回家傳染給父母，病毒就這樣擴散擴大出去。而且，這又不只是讓疫情加速蔓延而已，也讓學校停課、復課不斷輪迴，使學生學習情況很差，影響家長工作，發生許多社會問題。
簡言之，先停止實體上課，改為遠距，然後加速規劃兒童疫苗施打，讓疫苗覆蓋率上來之後，再恢復上課，就能有效減緩疫情。這是很簡單的邏輯，很多縣市都有這樣的防疫觀念跟作為，但是台中市長盧秀燕對這兩件事都慢吞吞，很讓人擔心。
台中市家長看到許多縣市已經宣布下週遠距上課，台中市確診人數又逼近萬人，真的快炸鍋了，不斷陳情台中市政府跟進，但市府竟然依然先是決定不跟進停課，跳針講「配合疫情審慎評估中」，一直要到家長們號召「台中媽媽們硬起來！保護好我們小孩，叫盧市長讓我們的小孩遠距教學」，灌爆盧秀燕臉書，盧秀燕才終於趕緊決定停課。
再說兒童疫苗施打，台中市府也是慢，比如彰化縣宣佈20日可打完莫德納疫苗，接著25日開打BNT，台中市竟然是在6月2日才打完莫德納，5月30開打BNT，恐怕要到6月底才能打完。也產生一種現象，家長不等了，直接自己帶孩子去醫院甚至到外縣市去打。
最後再講一個，大台中梨山地區到現在都還沒有PCR採檢站，導致有症狀或是快篩陽性的民眾還要攀山越嶺去採檢，沒辦法及時獲得治療，請問盧秀燕市長知道嗎?有作為嗎?
面對危機，盧秀燕真的不能上演老神在在。
●作者： 木夫／資深國會幕僚
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