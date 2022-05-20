COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

名家論壇》木夫／台中疫情可預期　盧秀燕超前部署慢半拍

▲台中市政府在遠距上課以及兒童疫苗施打上都慢了一拍。（圖／台中市政府提供，2022.05.07）
▲台中市政府在遠距上課以及兒童疫苗施打上都慢了一拍。（圖／台中市政府提供，2022.05.07）

文/木夫

2022-05-20 20:37:22

台灣疫情依照一些專家研判，至少還要到六月中才會進入趨緩，想要正常生活恐怕要九月才可能了，要特別注意的是，先前疫情多是高度集中在雙北跟桃園，這跟城市區位有很大關係，但是這一波疫情將會迅速蔓延到中南部，尤其台中是中部重鎮，勢必要嚴加防疫，但是盧秀燕市府卻依然老神在在，還活在過去的放鬆防疫時代，這樣下去會出大事。

我是廣告 請繼續往下閱讀
先說一件很不能讓人諒解的事情，台中市政府的官員是全台灣政府機關染疫最多的吧，足以看到市府官員的鬆散，以及缺乏防疫觀念跟薄弱的危機意識。

盧市府要清楚認知，現在必須控制疫情不要猛爆式上揚，才能讓醫療量能不至於崩潰，控制的關鍵點之一就是疫苗覆蓋率，而在台灣目前兒童疫苗覆蓋率很低的情況下，現在已經出現一種情況，學校成為擴散的熱點，屢屢發生家長傳染給孩子，孩子到學校又感染給同學，接著同學回家傳染給父母，病毒就這樣擴散擴大出去。而且，這又不只是讓疫情加速蔓延而已，也讓學校停課、復課不斷輪迴，使學生學習情況很差，影響家長工作，發生許多社會問題。

簡言之，先停止實體上課，改為遠距，然後加速規劃兒童疫苗施打，讓疫苗覆蓋率上來之後，再恢復上課，就能有效減緩疫情。這是很簡單的邏輯，很多縣市都有這樣的防疫觀念跟作為，但是台中市長盧秀燕對這兩件事都慢吞吞，很讓人擔心。

台中市家長看到許多縣市已經宣布下週遠距上課，台中市確診人數又逼近萬人，真的快炸鍋了，不斷陳情台中市政府跟進，但市府竟然依然先是決定不跟進停課，跳針講「配合疫情審慎評估中」，一直要到家長們號召「台中媽媽們硬起來！保護好我們小孩，叫盧市長讓我們的小孩遠距教學」，灌爆盧秀燕臉書，盧秀燕才終於趕緊決定停課。

再說兒童疫苗施打，台中市府也是慢，比如彰化縣宣佈20日可打完莫德納疫苗，接著25日開打BNT，台中市竟然是在6月2日才打完莫德納，5月30開打BNT，恐怕要到6月底才能打完。也產生一種現象，家長不等了，直接自己帶孩子去醫院甚至到外縣市去打。

最後再講一個，大台中梨山地區到現在都還沒有PCR採檢站，導致有症狀或是快篩陽性的民眾還要攀山越嶺去採檢，沒辦法及時獲得治療，請問盧秀燕市長知道嗎?有作為嗎?

面對危機，盧秀燕真的不能上演老神在在。


●作者： 木夫／資深國會幕僚

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至: [email protected]

名家論壇》錢震宇／謝謝陳時中讓我們不再相信政府

名家論壇》網路溫度計／「防疫」成網路聲量密碼

名家論壇》單厚之／見了棺材也不掉淚的指揮中心

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
必敗精神糧食！哪一本女神寫真書，你願意買回珍藏？

必敗精神糧食！哪一本女神寫真書，你願意買回珍藏？

繼續作答
即時
推薦閱讀