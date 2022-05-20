三鳳中街超好買！南北貨一次購足　數位支付優惠多

端午佳節將至，高雄「三鳳中街」向來是南部民眾挑選南北貨首選，今年與經濟部商業司合作舉辦「南北貨一條街」活動，推出端午節系列優惠。除強力推薦中街南北貨，為推廣數位支付也祭出消費滿500元送50元購物金及肉粽、限量百份5折禮盒等多項優惠；特別的是，今年也導入電商平台，民眾可到實體店面使用行動支付選購所需食材，也可在家以線上網路購買，提供更多元而便利的選擇。
商業司專門委員許福添今（20）日出席記者會時表示，繼去年選定高雄鹽埕新樂街「奶茶一條街」作為品牌一條街示範街道獲好評，今年則挑選南部最具代表性的三鳳中街為「南北貨一條街」，經濟部商業司因應疫情影響消費模式，輔導近40家業者上架電商平台與導入數位支付，整合線上、線下推動聯合行銷活動等，連結其產業特色及聚落效益，提升知名度與價值。
三鳳中街商店街區管理委員會理事長伍進昌表示，三鳳中街是南台灣貨色最齊全的南北貨商圈，街道長約400公尺百家店家座落其中，有「北迪化，南中街」的美譽。只要走一趟中街，不論香菇、乾貨、異國風味或五行開運食材，都能一次購足，滿足端午包粽所需。本次更與經濟部商業司合作推出「數位南北貨 購物享優惠」行銷活動，讓大家輕鬆省錢款好料。
活動起跑記者會也邀請包粽達人、主廚張宜燕以中街販售食材設計五種創意粽，當場示範製作及邀請來賓包粽體驗，展現澎湃的粽子內餡好食材。針對外界關心端午節粽子食材價格，伍進昌說今年包括粽葉、香菇及栗子等價格持平，不過土豆漲幅約一成、蛋黃漲幅則達約兩成。
三鳳中街「南北貨一條街」活動自5月21日起至6月5日，期間於實體合作店家消費滿500元即可獲得50元線上商城優惠券，結帳時透過數位支付付款可再享50元折扣回饋，每帳號每週限折一次，另可能兌換粽子1份（2顆），加上限量百份5折特惠端午禮盒，透過數位支付即可以300元買到原價600元的精選商品，相關優惠均為限量販售、換完即止，更多資訊請至三鳳中街FB查詢。