T1／布銳克曼21助攻聯盟新猷 全家海神暢飲台啤

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面對台啤英熊，高雄全家海神久未出賽仍維持團隊高命中率，全隊三分球28投12中，繳近四成三命中率，一路領先，順利封關。
主控布銳克曼穿針引線，此役半場就送出14助攻、全場送出21助攻，第三度改寫自己創下的聯盟單場最多助攻紀錄，原紀錄為3月28日對台鋼獵鷹的19次助攻。他說：「閱讀防守，試著找到空檔的隊友，當然也要歸功隊友有把握。」
布銳克曼也提到，全隊化學效應非常好，實踐傳球、分享球，球季一路上化解許多挑戰，才能在例行賽以第一名畫下句點，接下來就是專心為季後賽衝刺。
與林泰樂是舊識，布銳克曼也期待季後賽再過招，「我們在ABL，泰國都有交手過，他是很優秀的球員，也是得分好手，期待季後賽見真章。」
為季後賽暖身 總教練：重點非輸贏
海神隊今日僅用８人輪番上陣，總教練喬伊斯肯定球員執行教練要求，輸贏反倒不是重點，包括板凳球員也有所貢獻。
喬伊斯對於球隊取得例行賽第一，保有主場優勢，且對戰五隊都能在分差上取得優勢給予肯定，接下來將靜候季後賽首輪。高雄全家海神隊預計5月25日與挑戰賽勝隊展開三戰兩勝的季後賽，桃園雲豹及今日交手的台啤英熊都是潛在對手。
喬伊斯說：「近兩週除了讓傷兵調整，也持續備戰季後賽，非常興奮，也希望球員尊敬季後賽，享受榮耀。」
庫薩斯單場36分是本季得分次高，他本季最佳是2月13面對桃園雲豹的37分，亞歷山大18分、11籃板、6助攻，林任鴻13分、5籃板，吳怡斌12分、7籃板，呂威霆生涯首度得分上雙，12分、3籃板、2抄截。