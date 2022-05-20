Rain金泰希現賺32億！去年使出「同手法」 獲利超過327億
韓星Rain跟金泰希是知名的包租公、包租婆，2人房產總計超過800億韓元（約台幣20億元），去年Rain賣掉江南區清潭洞的6層樓建築，獲利超過327億韓元（約台幣8.3億元），今（20日）根據《edaily》報導，Rain再以85億韓元（約台幣2.1億元）出售梨泰院豪宅。
根據《edaily》報導，房地產透露Rain跟金泰希5月初出售梨泰院豪宅，價格為85億韓元，該房是他們2016年以53億韓元（約台幣1.3億元）購入，相隔6年獲利32億韓元（約台幣8100萬元）。
該梨泰院住宅為地下1層、地上2層，是Rain跟金泰希日前生活的房子，內部裝潢曾於去年節目《全知干預視角》中首度公開，一樓為夫妻倆專屬健身房，設備包含沙發、液晶電視，周邊與隔間都擺滿2人的專屬健身器材。
《每日經濟》曾報導，Rain去年將2008年購買的地下3層、地上3樓的江南區清潭洞6層大樓，以495億韓元（約台幣12億元）售出，他當年是以168億韓元（約台幣4.2億元）購入，若單純比較購買價格，預計將獲得327億韓元差額利潤。但分析師透露，若扣除所得稅、註冊稅、過戶費與仲介手續費用等，實際數字將有落差。
金泰希去年3月也以203億韓元（約台幣5.1億元）售出位於江南區驛三洞的大廈，該建築是她於2014年以132億韓元（約台幣3.3億元）購入，獲得了將近71億元（約台幣1.8億元）利潤。此外，夫妻倆去年砸920億韓元（約台幣23億元）買下首爾瑞草區一棟8層樓的大樓。