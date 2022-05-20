總部一週新增63確診　外交部：核心業務不受影響

新冠肺炎本土疫情炸鍋，全台確診數累計破百萬。外交部今（20）日表示，總部本週（5月14日至5月20日）新增63名人員確診新冠肺炎（COVID-19）的本土案例，確診者均為輕症，且與外交部部長吳釗燮、次長沒有密切接觸史，因此對於外交部核心業務沒有造成影響。
外交部表示，接獲上述確診通知後，已經採取各項積極預防性因應措施，並完成辦公環境的深度清潔消毒。依據「中央流行疫情指揮中心」5月7日發布的最新指引，自5月8日起無需匡列職場密切接觸者；因此目前外交部各單位視業務需要決定居家辦公的同仁。
外交部總部確診人員統計包括外交人員、行政人員、約聘雇人員、委外人員、其他部會同仁。外交部表示，自去年國內疫情升溫後，持續加強各項防疫措施並管控人流。外交部已再次提醒所屬單位各級同仁務必落實防疫規定，以確保人員與眷屬的健康，並維持核心業務順利推動。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
」專線，或「0800-001922
」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。