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全台10大懶人豪華露營　絕美「希臘神話星空帳」搶先看

▲位於南投、將在6月全新開幕的峇嵐杉丘，打造「希臘神話星空帳」，燈具、沙發、地毯都是特別挑選。（圖／Klook提供）
▲位於南投、將在6月全新開幕的峇嵐杉丘，打造「希臘神話星空帳」，燈具、沙發、地毯都是特別挑選。（圖／Klook提供）

記者黃韻文/綜合報導

2022-05-21 09:28:392022-05-21 09:40:22

全球壟罩疫情之下，台灣人已經超過兩年不能出國玩，久而久之，更捨得把省下來的出國預算花在國旅上，連假日睡一晚就要破萬元的豪華懶人露營，也捨得奢侈犒賞自己。既能遠離都市繁忙的步調，在大自然中紓解壓力，又不用擔心裝備不足、盥洗不便、環境克難等問題，可在森林中愜意的睡一晚，盡情享受新鮮空氣和芬多精。旅遊平台Klook盤點10大森林系豪華露營，其中最搶眼當屬將開幕的「希臘神話星空帳」。

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■南投「峇嵐杉丘」
將在6月1日全新開幕的南投「峇嵐杉丘」豪華露營區，位置鄰近於南投日月潭國家風景區，營區以希臘神話阿波羅為主題，搭配獨特的帳篷設計，免出帳篷就能感受滿滿陽光和森林綠意，從燈具、沙發、地毯都是特別挑選，呈現滿滿度假感，每個角落都好拍。

▲位於南投的峇嵐杉丘以希臘神話為主題，打造絕美星空帳。（圖／Klook提供）
▲位於南投的「峇嵐杉丘」以希臘神話為主題，打造絕美星空帳。（圖／Klook提供）
■新竹「愛上喜翁」 
位於海拔1180公尺、四周群山環抱的「愛上喜翁」，入住後就像睡在似雲若霧的夢幻仙境裡，營區提供一泊四食，餐點結合當季食材，輕鬆在高山上享受無光害的美味星空佳餚，還能跟著專業獵人體驗泰雅族獵人射箭文化，有吃有玩還能認識在地文化。園區另設有寵物專帳，讓有毛小孩的家庭能一同享樂。

▲愛上喜翁的區設有寵物專帳，讓毛小孩也能一同露營。（圖／Klook提供）
▲「愛上喜翁」的區設有寵物專帳，讓毛小孩也能一同露營。（圖／Klook提供）
■基隆「拉波波村」 
位在基隆暖東峽谷旁的「拉波波村」，除了可以享受一泊三食，還可以散步到一旁的東勢溪欣賞溪谷之美，早餐更以野餐籃的形式提供，先悠閒的在山中醒來，再提著早餐到草原上野餐，享受美好的晨間時光。

▲在基隆拉波波村可以悠閒的自山中醒來，帶著早餐到草原上野餐，享受美好的晨間時光。（圖／Klook提供）
▲在基隆「拉波波村」可以悠閒的自山中醒來，帶著早餐到草原上野餐，享受美好的晨間時光。（圖／Klook提供）
■苗栗「山美學」 
「山美學」露營區距離市區不遠，非常適合想隨時遠離都市塵囂的旅客，營區擁有寬闊的山谷美景，天氣好時能欣賞雲海和山嵐。營區以懶人露營為宗旨，免帶裝備就能享受貼近大自然的露營樂趣，因此提供飯店級寢具和豐富的BBQ食材，園區中還有小湖泊能散步放空，感受最放鬆的山中過夜體驗。

▲山美學地點鄰近市區，能欣賞到寬闊山谷美景，也適合想隨時遠離都市塵囂的旅客。（圖／Klook提供）
▲「山美學」地點鄰近市區，能欣賞到寬闊山谷美景，也適合想隨時遠離都市塵囂的旅客。（圖／Klook提供）
■高雄「遠山望月」
高雄六龜的「遠山望月」豪華露營區，除了能體驗露營樂趣，另外還提供碳酸氫鹽泉，讓旅客親近森林享受芬多精，還能泡有「美人湯」之稱的溫泉，泡完肌膚更有滋潤的效果，身心靈都得到放鬆。園區提供有特色、好拍的豪華狩獵帳及露營車供旅客選擇，入住露營車更有專屬泡湯池，可以享受露營泡湯的樂趣。

▲入住遠山望月露營車有專屬溫泉泡湯池，可以盡情享受露營泡湯樂趣。（圖／Klook提供）
▲入住「遠山望月」露營車有專屬溫泉泡湯池，可以盡情享受露營泡湯樂趣。（圖／Klook提供）
■南投「山思雲想
南投「山思雲想」美學露營區因地理優勢，擁有極佳的觀景視野，可以享受一整天日光雲彩的變化，營區推出森活露營行程，包含一泊五食及職人體驗活動，包括編織課程、精油調配、咖啡豆烘培與手作玻璃瓶花等，沈浸在滿滿森林氣息的環境中，還能體驗頗具特色的手作。

▲地理優勢讓露營區擁有極佳觀景視野，可以輕鬆享受一整天日光雲彩的變化。（圖／Klook提供）
▲地理優勢讓露營區擁有極佳觀景視野，可以輕鬆享受一整天日光雲彩的變化。（圖／Klook提供）
■苗栗「樹語星晴」
來到位於苗栗的「樹語星晴」，映入眼簾的便是充滿北歐風的鐘型帳棚，立刻有濃濃的度假感受，四周樹木環繞，並規劃完善的觀景臺和木棧道，提供旅客休憩、飽覽山谷風光。若是一家人或三五好友一同前往，可以搭配海陸頂級烤肉組方案，享受最豪華的烤肉體驗。

▲「樹語星晴」的北歐風鐘型帳棚，走進園區就有濃濃的愜意度假氛圍。（圖／Klook提供）
▲「樹語星晴」的北歐風鐘型帳棚，走進園區就有濃濃的愜意度假氛圍。（圖／Klook提供）
■宜蘭「那山那谷」
位於宜蘭縣南澳鄉最深山村落金洋村的「那山那谷」，四周山谷環繞，園區還有一大片草原，讓大人小孩能盡情奔跑。除此之外，從「那山那谷」休閒農場走路3分鐘可抵達南澳南溪，能參加漂漂河、溯溪、沙灘車等激流冒險活動；玩累了，園區也有24小時供應熱水的乾濕分離衛浴，以及備有冷暖氣的露營車，能舒服的在星空下享受自然風光。

▲「那山那谷」四周山谷環繞，園區還有一大片草原。（圖／Klook提供）
▲「那山那谷」四周山谷環繞，園區還有一大片草原。（圖／Klook提供）
■嘉義「阿里山露營星空帳篷」
位於阿里山來吉部落的星空帳篷，光聽名字就覺得夢幻，近來成為IG熱門打卡景點，住過的旅客幾乎讚譽有嘉。在深山樹林裡的三角形玻璃屋，透明的玻璃屋頂讓你躺在床上就能飽覽滿天星斗，白天可以大口吸芬多精療癒之外，晚上還可以在無光害的阿里山林間「星星看到飽」。

▲營區位於海拔2000公尺的Hamoana星空豪華帳篷，空間寬敞，能細數滿天星斗。（圖／Klook提供）
▲營區位於海拔2000公尺的Hamoana星空豪華帳篷，空間寬敞，能細數滿天星斗。（圖／Klook提供）
■苗栗「山之間」 
位於苗栗大湖的「山之間」，座落寬闊山谷中，離城市不遠卻能保有山林的寧靜，走出帳篷就能遠眺日出和日落，不需要準備大包小包即可入住，純白蓮花帳配備齊全，免去搭棚紮營的繁瑣，園區也提供飯店級寢具，即便在戶外露營也能一夜好眠。

▲山之間的純白蓮花帳在日落時，與橘紅一片的天空呼應，浪漫又愜意。（圖／Klook提供）
▲「山之間」的純白蓮花帳在日落時，與橘紅一片的天空呼應，浪漫又愜意。（圖／Klook提供）

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