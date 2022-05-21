T1／特攻防守大鎖林秉聖 勇奪T1元年抄截王

我是廣告 請繼續往下閱讀
經把抄截王和其他年度防守獎項當作目標。我的個子矮、腳步比較快,防守一直以來都是我的專項,這些年我也在不同聯盟學習到不同變化,我會努力讓自己的防守技巧繼續進化。」
林秉聖分析「防守」強調三大重點,包括體能、判斷力以及時間差掌握,原本他只能在第一線壓迫抄球,但2019年赴中國NBL累積經驗,學習到更多二、三線抄截技巧,「來到中信特攻則
是從光哥(總教練李逸驊)身上學到防守不只靠體能,更要用頭腦,先判斷對方進攻能力,再決定防守抄截策略,不要浪費過多體力。」
中信特攻總教練李逸驊對林秉聖在防守端貢獻,也給予滿滿肯定,「好的防守對比賽氣勢有很大影響,一個關鍵時刻的抄截來回就是4分、甚至6分,秉聖本身防守企圖心很強,體能也很勁爆,是名很優秀的防守者。」不過光哥也補充,期許秉聖能學習再多觀察對手戰術,不只打球更省力,也能減少受傷風險。
T1元年季後賽即將開打,中信特攻將在首輪交手強敵臺中太陽。面對更高強度賽程安排及更激烈身體碰撞,林秉聖表示會全力拚防守,不管對到誰,都不會輕易讓對方主力拿分,「我習慣用防守帶動進攻,當我在場上抄了一、兩球就會提升信心,找到投籃出手的感覺,希望能在下個階段比賽,更主動跳出來帶動全隊士氣,以幫助球隊贏球為最大目標。」