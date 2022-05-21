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T1／特攻防守大鎖林秉聖 勇奪T1元年抄截王

▲特攻防守大鎖林秉聖 勇奪T1元年抄截王。（中信提供）
▲特攻防守大鎖林秉聖 勇奪T1元年抄截王。（中信提供）

記者吳政紘/綜合報導

2022-05-21 03:07:19

T1 League元年例行賽順利落幕,新北中信特攻籃球隊的「齊天大聖」林秉聖,以平均每場2.8次抄截擊敗列強競爭對手,榮登年度抄截王寶座,成為聯盟首波出爐的年度獎項名單中,唯一一名本土球員!自詡為防守達人的林秉聖豪邁表示,「我在防守上做足功課,每年都在不斷進步,很開心能夠獲得肯定,明年我想要繼續挑戰場均3.5次抄截!」

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林秉聖是中信特攻本季招牌的防守大鎖,開季首戰交手台啤英熊就以單場7抄截寫下聯盟紀錄,例行賽總共有4戰演出至少6抄截,展現拚勁十足的防守態度,「今年賽季開始前,我就已
經把抄截王和其他年度防守獎項當作目標。我的個子矮、腳步比較快,防守一直以來都是我的專項,這些年我也在不同聯盟學習到不同變化,我會努力讓自己的防守技巧繼續進化。」


林秉聖分析「防守」強調三大重點,包括體能、判斷力以及時間差掌握,原本他只能在第一線壓迫抄球,但2019年赴中國NBL累積經驗,學習到更多二、三線抄截技巧,「來到中信特攻則
是從光哥(總教練李逸驊)身上學到防守不只靠體能,更要用頭腦,先判斷對方進攻能力,再決定防守抄截策略,不要浪費過多體力。」

中信特攻總教練李逸驊對林秉聖在防守端貢獻,也給予滿滿肯定,「好的防守對比賽氣勢有很大影響,一個關鍵時刻的抄截來回就是4分、甚至6分,秉聖本身防守企圖心很強,體能也很勁爆,是名很優秀的防守者。」不過光哥也補充,期許秉聖能學習再多觀察對手戰術,不只打球更省力,也能減少受傷風險。
 

T1元年季後賽即將開打,中信特攻將在首輪交手強敵臺中太陽。面對更高強度賽程安排及更激烈身體碰撞,林秉聖表示會全力拚防守,不管對到誰,都不會輕易讓對方主力拿分,「我習慣用防守帶動進攻,當我在場上抄了一、兩球就會提升信心,找到投籃出手的感覺,希望能在下個階段比賽,更主動跳出來帶動全隊士氣,以幫助球隊贏球為最大目標。」

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