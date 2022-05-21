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把握短暫晴朗！明起「滯留鋒」徘徊一週　致災性降雨連炸

▲今天各地多雲時晴；大氣仍不穩定，近山區午後有局部陣雨或雷雨的機率，東半部有局部短暫陣雨。（圖／NOWnews資料照片）
▲今天各地多雲時晴；大氣仍不穩定，近山區午後有局部陣雨或雷雨的機率，東半部有局部短暫陣雨。（圖／NOWnews資料照片）

編輯中心/綜合報導

2022-05-21 06:46:18

中央氣象局指出，今（21）日臺灣東半部地區有局部短暫陣雨，北部地區及金門、馬祖亦有零星短暫陣雨，其他地區及澎湖為多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨；明（22）日受到鋒面影響，臺灣北部及東半部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨。

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根據中央大學大氣系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄中表示，今晨觀測資料顯示：對流雲在台灣東南方海面，台灣上空雲層稀疏，台灣上空無降水回波，東半部有局部降雨。

今晨截至4：53本島各平地最低氣溫大多在19至22度之間〔北部(基隆七堵區)19.2度，中部(台中大甲區)19.9度，南部(台南佳里區)22.4度，東部(宜蘭五結鄉)20.7度〕。

吳德榮說，最新(20日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今天各地多雲時晴；大氣仍不穩定，近山區午後有局部陣雨或雷雨的機率，東半部有局部短暫陣雨。各地白天舒適微熟、早晚稍涼。今日各區平地氣溫：北部19至30度，中部20至34度，南部22至34度，東部21至33度。

吳德榮指出，明天到下週六（22至28日）「滯留鋒」再度調整回台灣附近南北徘徊；明日、下週一「滯留鋒」結構比較鬆散，各地仍有局部陣雨或雷雨的機率，中南部則以午後的機率較高。

下週二至週六「西南季風」逐漸增強，也加強了「滯留鋒」的結構，「對流胞」的發展將更頻繁，影響範圍亦擴大；應隨時注意「對流胞」所伴隨的「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨)、及累積的「致災性」降雨。期間無明顯冷空氣，白天遇空檔時仍偏暖，逢降雨則氣溫略降、稍轉涼。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，期末(29、30日)「滯留鋒」北移至東海，台灣受西南風影響，天氣暖、水氣多，大氣不穩定，並未脫離多雨的型態；但各國(歐、美、加)模式之間有不小的差異，需持續觀察。（編輯：孫唯容）

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