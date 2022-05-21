電競／連勝Faker、小虎！帽皇超神發揮　G2首日奪兩勝

我是廣告 請繼續往下閱讀
第二場比賽打同樣可怕的RNG，Caps自信選下了柔依，來面對小虎的阿璃，結果在下路拿到了人頭之後，他開始發揮角色長處滾雪球，幾次高傷害的Poke、讓RNG在團戰前狀態都已經非常差；雖然對手屢次試圖強抓，但他也都能冷靜化解，最終帶領G2在首日拿下了2勝。
而台港澳PCS聯賽代表PSG，第一天首場比賽和實力接近的SGB交手，雖然開局打得很不錯，一度領先破萬經濟，但接著中路選手Bay的發揮不穩，連續兩波重要團戰打輸，差點就要被翻盤。還好對手也發生失誤，在上路抱團進攻時，輔助被抓導致團滅，PSG才有驚無險拿下勝利。
對於這場比賽出現的問題，Kaiwing賽後接受主持人湯米訪問時，也無奈的表示「靠Bay！」直言由於對面有維迦，自己的銳空不好開團，因此要交由有水星之靴和女妖面紗的阿璃先手，但感覺Bay打得不夠專注。
「有一波我在中路死的那次，我就是告訴他你要先來中路的線，但他好像沒有注意到我這句話，因此看起來是我死了。」Kaiwing表示好在最終戰隊有穩下來，拿下這場重要勝利。
而在下一場對決T1的賽事，PSG選到了自己想要的陣容，然而雙方選手實力上畢竟還是有所差距，憑藉著在線上累積的優勢，T1靠運營不斷拿到資源，接著在中路預示者團戰率先秒掉Uunified的小砲之後，將經濟拉開到難以追回的差距，接著帶走比賽。