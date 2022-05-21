網球／禁賽俄白球員引爭議　ATP、WTA取消今年溫網積分

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ATP在聲明中指出，組織巡迴賽的理念是：任何國籍的球員都能根據自己的能力，不受歧視地參加比賽。而溫網禁止俄羅斯和白俄羅斯球員今夏在英國參賽的決定，破壞了這一原則和ATP排名系統的完整性。這和當初的排名協議不一致。
「由於情況沒有改變，我們認為除了取消2022年溫網的ATP排名積分之外，別無選擇，這非常遺憾。」ATP指出，一個在30多個國家和地區運作的巡迴賽，不能允許個別賽事對選手的歧視。
「我們非常重視與溫布頓和英國草地網球協會的長期合作關係，也沒有輕視他們在回應英國政府最近的指導意見時所面臨的困難決定。然而，我們注意到這是非正式的指導，而不是強制方案，它提供了另一種選擇，即通過簽署聲明，將決定權交給作為中立運動員參賽的球員個人。」ATP表示，他們希望能繼續和溫網協商，帶來一個大家都能接受的結果。
另外，ATP也意有所指的點出，本次事件的發生，「再次強調了整個職業網球需要一個統一的管理結構，以便這種性質的決定可以以聯合的方式作出」。
在ATP的這一份聲明發出之後，ITF也同時跟進，宣布今年溫網青少年以及輪椅組的賽事的積分取消；WTA則表示由於全英草地俱樂部違反了大滿貫協議，沒有履行其反歧視的義務，因此今年溫網不授予WTA排名積分。