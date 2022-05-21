國中教育會考登場！20萬考生上陣　近3千人確診缺考

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除確診外，其餘包括居家隔離、居家檢疫、自主防疫的考生，則安排到備用試場應試，昨天中午統計共有4236人，預計啟用653間備用試場。
教育部指出，今天居隔、居檢、以及未經快篩的自主防疫考生，前往考場的交通方式，比照中央流行疫情指揮中心「放寬COVID-19居家照護、居家隔離、居家檢疫者之就醫」中的「非緊急就醫、採檢」辦理。除了搭乘防疫計程車，也可在地方衛生局規劃下，由親友接送或自行前往。
教育部指出，如果是接送，車上非考生只能有駕駛1人，且駕駛須是考生的同住者，車程中要戴口罩、不能飲食，考生要坐在後座，保持一定距離。也可步行、使用個人交通工具，或是租用公共自行車，就是不能搭乘大眾運輸。
另外，今年除了有事前申請的身障、重大傷病、懷孕等考生外，不開放家長親友陪考，考生要全程戴口罩，出示准考證才能入場，如果發燒或有呼吸道疾病，會改安排到備用試場應試。
會考第一天共有4科，早上依序考社會、數學，下午則是國文、寫作測驗。明天依序考自然、英語（閱讀）、英語（聽力）。（編輯：方沛清）1110521
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