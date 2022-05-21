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餃類霸主是誰？冠軍神吃法一生推　「微波鍋貼」不輸現煎

▲在眾多餃類中，網路調查水餃、餛頓、鍋貼誰才是餃類霸主。（圖／民眾提供）
▲在眾多餃類中，網路調查水餃、餛頓、鍋貼誰才是餃類霸主。（圖／民眾提供）

記者黃韻文/綜合報導

2022-05-21 12:30:00

家中櫥櫃、冰箱冷凍庫必備一些常備糧食，最常見的除了白米、麵條、泡麵之外，冷凍庫霸主非餃類莫屬，臨時來不及煮晚餐，或是下雨天叫不到外送，甚至是隔離期間無法出門，口味多元且具料理方式多變的餃類更是聖品。《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月以來，關於餃類料理話題的網路聲量表現，盤點最受網友熱議的各式餃類。

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觀察網友討論發現，以水餃、餛飩獲得最多討論，除了因為餡料口味多元，能料理的方式也千變萬化，像是水餃分別可以蒸、煎、煮、炸，不同烹調手法各有風味，而餛飩除了水煮、加菜煮餛頓湯，拌入辣油及蔥花就做成開胃的紅油抄手等料理，深受民眾喜愛。

▲家戶必備水餃之外，能煮湯、拌醬乾吃的餛飩也是高人氣。（圖／記者葉政勳攝）
▲家戶必備水餃之外，能煮湯、拌醬乾吃的餛飩人氣也很高。（圖／記者葉政勳攝）
網友們不吝於分享自己喜愛的吃法：「喜歡蒸餃的嚼勁，而且不用顧，懶人吃法」、「放不沾鍋煎成煎餃」、「餛飩水滾一下就很好吃了，而且快又方便」，加上疫情居家的緣故，冷凍水餃、餛飩成為許多民眾囤糧必備，因而成為話題焦點之一。

煎至酥脆的鍋貼，撲鼻的香氣與豐富的口感，使鍋貼成為許多上班族的午晚餐首選，不過隨著近來物價上漲，鍋貼的價錢也愈來愈不親民，讓民眾直呼吃不消，相關討論包括：「鍋貼雖然還是酥脆好吃，但一顆6塊真的好貴」、「外送一顆9元」，因此有人推薦超商的微波鍋貼，且認為不輸現煎：「一包7個30元，CP值蠻高的」、「內餡醬汁鹹鹹的很香、皮也很脆，不比外面的差」，可說是小資族的另一福音。

▲外送鍋貼的價格令人咋舌，網友大推超商袋裝鍋貼，口味不會輸太多，但CP值大勝。（圖／民眾提供）
▲外送鍋貼的價格令人咋舌，網友大推超商袋裝鍋貼，口味不會輸太多，但CP值大勝。（圖／民眾提供）
除了主食類的餃子以外，也有網友提到放入火鍋中便能畫龍點睛的餃類，像是蝦餃、蛋餃，吸飽湯汁的內餡讓人一口接一口，至於品牌選擇則各有所好：「大推桂冠，皮厚但內餡都很扎實，很滿足」、「西北不錯，口感一點都不輸手工」。另外像水晶餃則是滷味必點品項之一，QQ的皮、彈牙的口感，久久就想吃一次解嘴饞。

▲網路熱議餃類料理聲量排行。（圖／Social Lab社群實驗室提供）
▲網路熱議餃類料理聲量排行。（圖／Social Lab社群實驗室提供）

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