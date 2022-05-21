餃類霸主是誰？冠軍神吃法一生推 「微波鍋貼」不輸現煎
家中櫥櫃、冰箱冷凍庫必備一些常備糧食，最常見的除了白米、麵條、泡麵之外，冷凍庫霸主非餃類莫屬，臨時來不及煮晚餐，或是下雨天叫不到外送，甚至是隔離期間無法出門，口味多元且具料理方式多變的餃類更是聖品。《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月以來，關於餃類料理話題的網路聲量表現，盤點最受網友熱議的各式餃類。
觀察網友討論發現，以水餃、餛飩獲得最多討論，除了因為餡料口味多元，能料理的方式也千變萬化，像是水餃分別可以蒸、煎、煮、炸，不同烹調手法各有風味，而餛飩除了水煮、加菜煮餛頓湯，拌入辣油及蔥花就做成開胃的紅油抄手等料理，深受民眾喜愛。
網友們不吝於分享自己喜愛的吃法：「喜歡蒸餃的嚼勁，而且不用顧，懶人吃法」、「放不沾鍋煎成煎餃」、「餛飩水滾一下就很好吃了，而且快又方便」，加上疫情居家的緣故，冷凍水餃、餛飩成為許多民眾囤糧必備，因而成為話題焦點之一。
煎至酥脆的鍋貼，撲鼻的香氣與豐富的口感，使鍋貼成為許多上班族的午晚餐首選，不過隨著近來物價上漲，鍋貼的價錢也愈來愈不親民，讓民眾直呼吃不消，相關討論包括：「鍋貼雖然還是酥脆好吃，但一顆6塊真的好貴」、「外送一顆9元」，因此有人推薦超商的微波鍋貼，且認為不輸現煎：「一包7個30元，CP值蠻高的」、「內餡醬汁鹹鹹的很香、皮也很脆，不比外面的差」，可說是小資族的另一福音。
除了主食類的餃子以外，也有網友提到放入火鍋中便能畫龍點睛的餃類，像是蝦餃、蛋餃，吸飽湯汁的內餡讓人一口接一口，至於品牌選擇則各有所好：「大推桂冠，皮厚但內餡都很扎實，很滿足」、「西北不錯，口感一點都不輸手工」。另外像水晶餃則是滷味必點品項之一，QQ的皮、彈牙的口感，久久就想吃一次解嘴饞。