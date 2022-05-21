澎湖15歲少女無照撞死人！找議員親戚嗆：想把事情鬧大？

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朱女家屬在爆料公社，以「悲痛的母親節」為題發文，原本一家人約好每年都要去澎湖遊玩，沒想到5月8日母親節當天，卻遇上車禍，讓她們永遠失去「媽媽&阿嬤」。
家屬表示，事發當時，阿嬤在外垵漁港遭到許姓少女騎車撞上，而該名許姓少女不僅無照騎車，還沒戴安全帽，現場機車劃痕非常長 ，也沒有煞車痕跡，代表車速相當快，現場血流如注，「我們一家人心急如焚懇請當地居民幫我們叫救護車，卻沒有人願意幫忙，到最後還是我們家屬自己打119求助。」
事發後沒多久，少女的一群親友趕到現場，對於他們質問「怎麼會騎這麼快」，對方竟反嗆「想怎樣，要把事情鬧大是嗎」，還揚言親戚是當地議員，這名議員也在5分鐘後到場協調。
家屬指出，阿嬤因顱骨嚴重破裂，腦幹受壓迫已失去功能，最終8日下午不治；回到台灣處理後事，對方要求要來拈香請求原諒，所有流程都是透過少女媽媽事先聯絡，也不斷道歉，希望家屬不要激動，自己也只想處理圓滿，不過全程「小女孩爸爸及小女孩則是一樣面無表情，一點都感受不到一點歉意！」
家屬說，因為想到失去阿嬤，代表毀了好幾個家庭的支柱，家中還有精神障礙的阿姨，以及行動不便的阿公，依靠著阿嬤幾十年當下家人情緒激動，有推擠的動作，當下「許姓少女爸爸全程已手護著小妹妹，但並無動手毆打對方的事實，現場所有人員都以佐證。」
沒想到，對方回到澎湖後態度大變，5月14日到澎湖醫院，開出診斷證明，家屬當天毆打許姓少女，導致腦震盪，需要住院回診，但其實「在車禍當下，許姓少女頭部就有受傷撞擊且包紮，卻以這個在當地醫院申請診斷證明說要提告，過程疑似高人指導做出違背道德良心的舉動」。
家屬不禁痛罵，「將心比心很難嗎 今天慘死的是我們最愛的家人」，毀了一個幸福的家庭了 也沒有釋出善意，要家人情何以堪，家中的生計、老小，該如何是好？
根據《ETtoday》報導，許姓少女父親表示，朱嬤家屬在網路上PO文霸凌女兒，他們到場捻香卻被毆打導致腦震盪，才決定提告傷害，「（女兒）也不是故意的，錯就錯在我這個父親，可以的話針對我（這個）父親，拜託不要再針對我女兒了」。（編輯：孫唯容）