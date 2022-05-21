小虎隊成員被爆欠薪！經紀人深夜撂狠話：撕到懷疑人生

偶像團體「小虎隊」90年代紅遍兩岸，近年皆赴大陸發展，吳奇隆在戲劇表現不俗，蘇有朋也是綜藝節目常見嘉賓，唯獨陳志朋事業較不盡人意，去年憑藉《追光吧！哥哥》展現唱跳實力，加上瘦身有成，終於挽回頹勢，昨（20）日卻被合作長達14年的經紀人威廉爆料長期積欠薪資，讓人忍無可忍，決定即刻解約。





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▲「小虎隊」10多年前在春晚世紀同框，左起為蘇有朋、陳志朋、吳奇隆。（圖／翻攝微博）

陳志朋19日慶祝51歲生日，舉辦線上演唱會犒賞粉絲，收到眾多花籃，人氣相當不錯，他也貼出和遠在台灣的父母視訊照片，表示自己是家裡老么，爸爸媽媽總是掛念著，乾脆曝光和家人遙遠的合照，並祝福大家「520一定要幸福」，展現溫暖的一面。





孰料自稱陳志朋經紀人的威廉，深夜竟以工作室微博發文，控訴長期遭明星積欠佣金，只好被迫選擇離開，坦言雙方從2008年合作至今已有14年，彼此信任也互相成就，得到無數粉絲支持，他送上遲來的生日祝福，和陳志朋要說聲道別。





▲陳志朋舉辦線上音樂會，和粉絲一起慶生。（圖／翻攝陳志朋微博）

▲陳志朋和粉絲視訊慶生，看起來毫無異狀。（圖／翻攝陳志朋微博）

威廉表示，已經卸任經紀人一職，並委託律師通知陳志朋解除合作關係，未來相關問題將透過法律途徑解決，自己會做好交接工作，「期待能夠平穩有序的過渡」，還引用對方2010年在春晚時說過「人生往回看是不可以的，會看到很多自己很受傷的一面」自勉。





▲陳志朋的經紀人威廉以工作室名義發文，指控藝人長期欠薪。（圖／翻攝陳志朋工作室微博）

經紀人以藝人工作室帳號貼文爆料，在娛樂圈極為少見，此舉引發網友熱議，有粉絲訝異表示「第一次見工作室發聲明撕藝人」、「第一次看到藝人積欠經紀人工資」，經紀人撂狠話回覆「會撕你們到時懷疑人生」，由於該工作室帳號的標誌為「灰V」，與一般被認證的明星微博「紅V」不同，也被網友質疑是被盜用，經紀人反擊「灰色就是没有交費，我不能掏自己的腰包來给他充面子吧！」語氣裡暗藏委屈，但陳志朋對此尚未有正式回應。



